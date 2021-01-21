https://ria.ru/20210121/moskva-1594004677.html
В Москве по просьбе полиции закрыли вестибюль станции "Красные ворота"
В Москве по просьбе полиции закрыли вестибюль станции "Красные ворота"
Южный вестибюль станции "Красные ворота" в Москве закрыт для пассажиров по требованию полиции, сообщается в социальных сетях московского метрополитена. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:07
2021-01-21T14:07
2021-01-21T14:17
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Южный вестибюль станции "Красные ворота" в Москве закрыт для пассажиров по требованию полиции, сообщается в социальных сетях московского метрополитена."Южный вестибюль станции "Красные ворота" Сокольнической линии (1) закрыт по требованию полиции", - говорится в сообщении.Пассажиров просят пользоваться северным вестибюлем станции.Причиной закрытия южного вестибюля станции метро "Красные ворота" в Москве стало обнаружение бесхозной сумки, на место опасной находки вызван кинолог, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Найдена бесхозная сумка, ждут кинолога", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20200722/1574734114.html
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городское хозяйство москвы, москва, московский метрополитен