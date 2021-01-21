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В Москве по просьбе полиции закрыли вестибюль станции "Красные ворота"
В Москве по просьбе полиции закрыли вестибюль станции "Красные ворота"
Южный вестибюль станции "Красные ворота" в Москве закрыт для пассажиров по требованию полиции, сообщается в социальных сетях московского метрополитена. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:07
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городское хозяйство москвы
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Южный вестибюль станции "Красные ворота" в Москве закрыт для пассажиров по требованию полиции, сообщается в социальных сетях московского метрополитена."Южный вестибюль станции "Красные ворота" Сокольнической линии (1) закрыт по требованию полиции", - говорится в сообщении.Пассажиров просят пользоваться северным вестибюлем станции.Причиной закрытия южного вестибюля станции метро "Красные ворота" в Москве стало обнаружение бесхозной сумки, на место опасной находки вызван кинолог, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Найдена бесхозная сумка, ждут кинолога", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20200722/1574734114.html
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городское хозяйство москвы, москва, московский метрополитен

В Москве по просьбе полиции закрыли вестибюль станции "Красные ворота"

14:07 21.01.2021 (обновлено: 14:17 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПроведение ремонтных работ на станции метро "Красные Ворота" Сокольнической линии Московского метрополитена
Проведение ремонтных работ на станции метро Красные Ворота Сокольнической линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Южный вестибюль станции "Красные ворота" в Москве закрыт для пассажиров по требованию полиции, сообщается в социальных сетях московского метрополитена.
"Южный вестибюль станции "Красные ворота" Сокольнической линии (1) закрыт по требованию полиции", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции и автомобили экстренных служб недалеко от места обнаружения подозрительного предмета в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 22.07.2020
22 июля 2020, 17:25
В Москве восстановили движение, перекрывавшееся из-за бесхозной сумки
Пассажиров просят пользоваться северным вестибюлем станции.
Причиной закрытия южного вестибюля станции метро "Красные ворота" в Москве стало обнаружение бесхозной сумки, на место опасной находки вызван кинолог, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Найдена бесхозная сумка, ждут кинолога", - сказал собеседник агентства.
Московский метрополитен - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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Городское хозяйство МосквыМоскваМосковский метрополитен
 
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