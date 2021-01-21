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В Москве снимут ограничения на работу детских развлекательных центров

В Москве снимут ограничения на работу детских развлекательных центров

Ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских уголков и комнат в ТРЦ снимут 22 января, написал мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T09:17

2021-01-21T09:17

2021-01-21T09:29

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских уголков и комнат в ТРЦ снимут 22 января, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге."Отменяются ограничения на функционирование детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми. Однако число детей и взрослых, одновременно находящихся на этих объектах, не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений", - написал мэр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, детские вопросы, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество