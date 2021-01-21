https://ria.ru/20210121/moskva-1593952196.html
В Москве снимут ограничения на работу детских развлекательных центров
В Москве снимут ограничения на работу детских развлекательных центров
Ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских уголков и комнат в ТРЦ снимут 22 января, написал мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T09:17
2021-01-21T09:17
2021-01-21T09:29
социальный навигатор
детские вопросы
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593198227_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_42aa1f2fc32f711865bc81253d4e2592.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских уголков и комнат в ТРЦ снимут 22 января, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге."Отменяются ограничения на функционирование детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми. Однако число детей и взрослых, одновременно находящихся на этих объектах, не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений", - написал мэр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593198227_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_ca7fd1dcf774de2fdea627e638bca9e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, детские вопросы, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество