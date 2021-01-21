https://ria.ru/20210121/morozy-1594018299.html
Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы
Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы
Оттепель продержится в Москве до середины следующей недели, а после в столицу придут лёгкие морозы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:32
2021-01-21T15:32
2021-01-21T15:32
евгений тишковец
погода
центр "фобос"
москва
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Оттепель продержится в Москве до середины следующей недели, а после в столицу придут лёгкие морозы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Нулевая, слабоположительная температура продержится до середины следующей недели, а дальше пойдет похолодание. Я думаю, что 27 числа эта подкачка средиземноморского воздуха закончится, и потом будет разворачиваться на северную тягу, соответственно, температура начнет понижаться, по крайней мере, уйдет в минусовой сектор, и осадки уже в твердой фазе будут. Нам, что называется, пяток дней пережить оттепель, и далее будут умеренные легкие морозы", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20200125/1563871501.html
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евгений тишковец, погода, центр "фобос", москва