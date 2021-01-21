https://ria.ru/20210121/morozy-1594018299.html

Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы

Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы

Оттепель продержится в Москве до середины следующей недели, а после в столицу придут лёгкие морозы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T15:32

2021-01-21T15:32

2021-01-21T15:32

евгений тишковец

погода

центр "фобос"

москва

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Оттепель продержится в Москве до середины следующей недели, а после в столицу придут лёгкие морозы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Нулевая, слабоположительная температура продержится до середины следующей недели, а дальше пойдет похолодание. Я думаю, что 27 числа эта подкачка средиземноморского воздуха закончится, и потом будет разворачиваться на северную тягу, соответственно, температура начнет понижаться, по крайней мере, уйдет в минусовой сектор, и осадки уже в твердой фазе будут. Нам, что называется, пяток дней пережить оттепель, и далее будут умеренные легкие морозы", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20200125/1563871501.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, погода, центр "фобос", москва