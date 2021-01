https://ria.ru/20210121/modeli-1594024557.html

Новый тренд: мужчины–модели plus size покоряют подиумы

Новый тренд: мужчины–модели plus size покоряют подиумы

2021-01-21

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Когда говорят о моделях plus size, то сразу вспоминают Эшли Грэм, Тесс Холидей или Тару Линн. Однако в индустрии моды есть известные модели больших размеров и среди мужчин. Зак МикоПервопроходец как модель plus size среди мужчин. У него нет пресса, но при этом Мико успешно участвует в показах и снимается в гламурных фотосессиях. В 2016 году он подписал контракт с крупнейшим международным модельным агентством IMG Models, став первой (и на тот момент единственной) моделью среди мужчин больших размеров. По информации ряда источников, ежемесячный доход Зака Мико достигает шестизначных цифр. Сейчас Мико продолжает участвовать в показах и сниматься в гламурных фотосессиях, а также мотивирует всех купных ребят верить в себя и в свою привлекательность. Немар ПатчментКарьера Немара Патчмента началась во второй половине 2010-х годов, когда он устроился помощником по закупкам в известный британский онлайн-магазин одежды и косметики. Там на полного молодого человека обратил внимание креативный директор и попросил демонстрировать мужскую одежду больших размеров, снимаясь в фотосессиях. С 2016 года карьера Немара стала набирать обороты. Он работал с несколькими крупными брендами, о нем писали глянцевые издания. Позже журнал Cosmopolitan назвал Немара номером один среди моделей plus size среди мужчин.Бретт МорсЭтот британский легкоатлет, участник Олимпийских игр в Лондоне 2012 года не только построил успешную спортивную карьеру, но и проявил себя как модель plus size. В 2010-х Морс заключил несколько контрактов с крупными брендами по производству одежды и был одним из самых известных людей Великобритании. Однако в 2018 году из-за чрезмерных нагрузок он пережил сильную паническую атаку, которая разрушила его психическое здоровье. Карьеру спортсмена и модели пришлось оставить примерно на два года. Сейчас Морс радует поклонников брутальными снимками в Instagram, на которых позирует то в деловых костюмах, то практически без всего, демонстрируя свое атлетическое телосложение, не свойственное обычным манекенщикам.Алекс ФранкельНачал карьеру как модель plus size в 2015 году. Толчком к этому послужило тяжелое расставание с девушкой, которая бросила его через три месяца после начала отношений. Не исключено, что это произошло из-за чрезмерной полноты, ведь тогда 23-летний парень весил около 200 килограммов. И хотя Франкелю было очень тяжело переживать разрыв, он не отчаялся. "Вместо того, чтобы заедать горе, я занимался спортом, ходил на йогу каждый день и похудел на 22 килограмма за шесть месяцев", — вспоминал Алекс Франкель в одном из интервью.Позже лучший друг и талантливый фотограф уговорил молодого человека устроить фотосессию в стиле street-style. Как затем признавался Франкель, таким привлекательным он себя еще "никогда не видел". Спустя несколько месяцев парень подписал контракт с агентством IMG Models. Сейчас Алекс Франкель — один из самых известных мужчин-моделей plus size.

