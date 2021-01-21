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Космонавт похвалил еду, которой НАСА поделилось с российским экипажем МКС
Космонавт похвалил еду, которой НАСА поделилось с российским экипажем МКС
Космонавт, Герой России, рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка в разговоре с РИА Новости назвал великолепными... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T07:33
2021-01-21T07:33
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
наса
геннадий падалка
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Космонавт, Герой России, рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка в разговоре с РИА Новости назвал великолепными американские блюда, которые российские космонавты на МКС сейчас вынуждены есть из-за переноса полета грузового корабля "Прогресс МС-16".При этом он уточнил, что невозможно сделать выбор, какие рационы, российские или американские, лучше. В целом, по словам Падалки, на протяжении двух десятилетий полета станции, членам экипажа уже не раз приходилось делиться друг с другом едой.Он также похвалил рационы НАСА за разнообразие - там можно встретить блюда итальянской, мексиканской, японской, и других кухонь. Кроме того, американцы изначально отправляли космонавтам много обычных продуктов, закупаемых в магазинах. Российские космонавты же до 2009-2010 годов питались на орбите только специализированной едой Бирюлевского экспериментального завода.Ранее со ссылкой на переговоры экипажа станции с подмосковным Центром управления полетом сообщалось, что американская сторона передала космонавтам 13 рационов питания. После этого в "Московском комсомольце" появилась информация, что на МКС осталось российских рационов питания на 14 суток и что помимо 13 рационов заказано еще 60, чего двум российским космонавтам хватит на месяц.Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал журналистам, что "ситуация с питанием российских космонавтов не вызывает никаких вопросов".Необходимость использовать питание НАСА возникла в связи с переносом запуска грузового корабля "Прогресс МС-16" с 11 декабря на 15 февраля. Российская сторона просила американскую доставить российскую еду на американском корабле, но НАСА предложило использовать имеющиеся запасы американской еды на станции.
https://ria.ru/20210120/kosmos-1593905900.html
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международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, наса, геннадий падалка

Космонавт похвалил еду, которой НАСА поделилось с российским экипажем МКС

07:33 21.01.2021
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Космонавт, Герой России, рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка в разговоре с РИА Новости назвал великолепными американские блюда, которые российские космонавты на МКС сейчас вынуждены есть из-за переноса полета грузового корабля "Прогресс МС-16".
"Я американскую еду пробовал и в течение полета на МКС. Это великолепная еда. У нас хорошая еда, первые, скажем, блюда, соки натуральные. А у американцев очень хорошие вторые блюда мясные, всевозможные десерты. Очень большое разнообразие", - сказал Падалка.
При этом он уточнил, что невозможно сделать выбор, какие рационы, российские или американские, лучше. В целом, по словам Падалки, на протяжении двух десятилетий полета станции, членам экипажа уже не раз приходилось делиться друг с другом едой.
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Он также похвалил рационы НАСА за разнообразие - там можно встретить блюда итальянской, мексиканской, японской, и других кухонь. Кроме того, американцы изначально отправляли космонавтам много обычных продуктов, закупаемых в магазинах. Российские космонавты же до 2009-2010 годов питались на орбите только специализированной едой Бирюлевского экспериментального завода.
Ранее со ссылкой на переговоры экипажа станции с подмосковным Центром управления полетом сообщалось, что американская сторона передала космонавтам 13 рационов питания. После этого в "Московском комсомольце" появилась информация, что на МКС осталось российских рационов питания на 14 суток и что помимо 13 рационов заказано еще 60, чего двум российским космонавтам хватит на месяц.
Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал журналистам, что "ситуация с питанием российских космонавтов не вызывает никаких вопросов".
Необходимость использовать питание НАСА возникла в связи с переносом запуска грузового корабля "Прогресс МС-16" с 11 декабря на 15 февраля. Российская сторона просила американскую доставить российскую еду на американском корабле, но НАСА предложило использовать имеющиеся запасы американской еды на станции.
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА НаукаНАСАГеннадий Падалка
 
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