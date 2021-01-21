https://ria.ru/20210121/mks-1593943877.html

Космонавт похвалил еду, которой НАСА поделилось с российским экипажем МКС

Космонавт похвалил еду, которой НАСА поделилось с российским экипажем МКС

Космонавт, Герой России, рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка в разговоре с РИА Новости назвал великолепными... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T07:33

2021-01-21T07:33

2021-01-21T07:33

хочу стать космонавтом

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

наса

геннадий падалка

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Космонавт, Герой России, рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка в разговоре с РИА Новости назвал великолепными американские блюда, которые российские космонавты на МКС сейчас вынуждены есть из-за переноса полета грузового корабля "Прогресс МС-16".При этом он уточнил, что невозможно сделать выбор, какие рационы, российские или американские, лучше. В целом, по словам Падалки, на протяжении двух десятилетий полета станции, членам экипажа уже не раз приходилось делиться друг с другом едой.Он также похвалил рационы НАСА за разнообразие - там можно встретить блюда итальянской, мексиканской, японской, и других кухонь. Кроме того, американцы изначально отправляли космонавтам много обычных продуктов, закупаемых в магазинах. Российские космонавты же до 2009-2010 годов питались на орбите только специализированной едой Бирюлевского экспериментального завода.Ранее со ссылкой на переговоры экипажа станции с подмосковным Центром управления полетом сообщалось, что американская сторона передала космонавтам 13 рационов питания. После этого в "Московском комсомольце" появилась информация, что на МКС осталось российских рационов питания на 14 суток и что помимо 13 рационов заказано еще 60, чего двум российским космонавтам хватит на месяц.Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал журналистам, что "ситуация с питанием российских космонавтов не вызывает никаких вопросов".Необходимость использовать питание НАСА возникла в связи с переносом запуска грузового корабля "Прогресс МС-16" с 11 декабря на 15 февраля. Российская сторона просила американскую доставить российскую еду на американском корабле, но НАСА предложило использовать имеющиеся запасы американской еды на станции.

https://ria.ru/20210120/kosmos-1593905900.html

https://ria.ru/20210113/kosmos-1592866406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, наса, геннадий падалка