https://ria.ru/20210121/mks-1593942801.html

Космонавт рассказал об одалживании у американцев еды на МКС

Космонавт рассказал об одалживании у американцев еды на МКС

Ничего необычного в том, что российским космонавтам пришлось запрашивать рационы питания у американцев, нет, партнеры по МКС не раз выручали друг друга при... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T07:05

2021-01-21T07:05

2021-01-21T07:17

хочу стать космонавтом

россия

spacex falcon 9

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

наса

геннадий падалка

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Ничего необычного в том, что российским космонавтам пришлось запрашивать рационы питания у американцев, нет, партнеры по МКС не раз выручали друг друга при проблемах с поставками продовольствия, заявил РИА Новости космонавт, Герой России, рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка.Космонавт рассказал, что такая ситуация произошла во время его пятого полета. В апреле 2015 года грузовой корабль "Прогресс М-27М" не вышел на расчетную орбиту и не долетел до станции. Российским членам экипажа пришлось одолжить рационы у американцев. Причем, как вспоминает Падалка, взяли они тогда прилично – не меньше, чем на месяц. В июне того же года был потерян из-за взрыва ракеты Falcon 9 американский грузовик Cargo Dragon."Потом уже залетали Dragon и пришел HTV. Он возит продукты питания, оборудование и все ресурсы для станции, в основном, партнерские, и да, их стало много. Поэтому обычная это ситуация", - добавил космонавт.Ранее со ссылкой на переговоры экипажа станции с подмосковным Центром управления полетом сообщалось, что американская сторона передала космонавтам 13 рационов питания. После этого в "Московском комсомольце" появилась информация, что на МКС осталось российских рационов питания на 14 суток и что помимо 13 рационов заказано еще 60, чего двум российским космонавтам хватит на месяц.Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал журналистам, что "ситуация с питанием российских космонавтов не вызывает никаких вопросов".Необходимость использовать питание НАСА возникла в связи с переносом запуска грузового корабля "Прогресс МС-16" с 11 декабря на 15 февраля. Российская сторона просила американскую доставить российскую еду на американском корабле, но НАСА предложило использовать имеющиеся запасы американской еды на станции.

https://ria.ru/20210120/mks-1593920617.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/siyanie-1593062336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, spacex falcon 9, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, наса, геннадий падалка