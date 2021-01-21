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Власти Минусинского района опровергли сообщения об обыске в администрации
Власти Минусинского района опровергли сообщения об обыске в администрации
Силовики провели обыски в кабинетах сотрудников территориальной избирательной комиссии Минусинского района, а не в администрации территории, как ранее... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T08:47
2021-01-21T08:48
александр клименко
красноярский край
минусинск
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 21 янв - РИА Новости. Силовики провели обыски в кабинетах сотрудников территориальной избирательной комиссии Минусинского района, а не в администрации территории, как ранее сообщалось в СМИ, сообщил РИА Новости глава района Александр Клименко.Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в администрации Минусинского района прошли обыски: были изъяты компьютеры и возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Сообщалось, что депутат заксобрания Красноярского края Владислав Зырянок считает, что у силовиков "накопилось множество неприятных вопросов" к районной власти. В то же время был приведен довод представителя администрации, который утверждал, что обыски не связаны с деятельностью администрации. Однако никаких подробностей дела в изданиях приведено не было. Получить комментарии представителей МВД и СК пока не удалось.Красноярский краевой суд в начале ноября сообщал, что на 22 дня арестовал в Минусинске местного предпринимателя Ису Хашиева, подозреваемого в убийстве журналиста издания "Тон-М" Дмитрия Попкова в 2017 году. В начале декабря арест продлили до 22 февраля. Тогда сообщалось, что тело 42-летнего Попкова с огнестрельными ранениями обнаружено в Минусинске. По данным СК, его "заказали" за критику в публикациях. В августе 2020 года краевой главк МВД сообщал, что в Минусинске арестовали подпольного оружейника, незаконно хранившего у себя дома кустарное оружие и патроны. По данным источника РИА Новости, он мог быть причастен к убийству журналиста.По данным суда, подозреваемый в совершении убийства известный минусинский политик, бизнесмен и бывший депутат минусинского районного Совета депутатов Иса Хашиев был задержан 3 ноября в аэропорту Шереметьево (Москва) при попытке вылета в Ингушетию.
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александр клименко, красноярский край, минусинск, шереметьево (аэропорт), происшествия

Власти Минусинского района опровергли сообщения об обыске в администрации

08:47 21.01.2021 (обновлено: 08:48 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 21 янв - РИА Новости. Силовики провели обыски в кабинетах сотрудников территориальной избирательной комиссии Минусинского района, а не в администрации территории, как ранее сообщалось в СМИ, сообщил РИА Новости глава района Александр Клименко.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в администрации Минусинского района прошли обыски: были изъяты компьютеры и возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Сообщалось, что депутат заксобрания Красноярского края Владислав Зырянок считает, что у силовиков "накопилось множество неприятных вопросов" к районной власти. В то же время был приведен довод представителя администрации, который утверждал, что обыски не связаны с деятельностью администрации. Однако никаких подробностей дела в изданиях приведено не было. Получить комментарии представителей МВД и СК пока не удалось.
"Это информация недостоверная. Обысков в администрации Минусинского района не было. Обыски были в территориальной избирательной комиссии, у членов комиссии. Так случилось, что два члена территориальной избирательной комиссии являются сотрудниками администрации. Поэтому обыски были произведены у них. Опять же, не как у работников администрации, а как у членов ТИК. Обыски были в рамках уголовного дела по Хашиеву Исе Даудовичу. Администрация работает в штатном режиме", - сказал Клименко.
Красноярский краевой суд в начале ноября сообщал, что на 22 дня арестовал в Минусинске местного предпринимателя Ису Хашиева, подозреваемого в убийстве журналиста издания "Тон-М" Дмитрия Попкова в 2017 году. В начале декабря арест продлили до 22 февраля. Тогда сообщалось, что тело 42-летнего Попкова с огнестрельными ранениями обнаружено в Минусинске. По данным СК, его "заказали" за критику в публикациях. В августе 2020 года краевой главк МВД сообщал, что в Минусинске арестовали подпольного оружейника, незаконно хранившего у себя дома кустарное оружие и патроны. По данным источника РИА Новости, он мог быть причастен к убийству журналиста.
По данным суда, подозреваемый в совершении убийства известный минусинский политик, бизнесмен и бывший депутат минусинского районного Совета депутатов Иса Хашиев был задержан 3 ноября в аэропорту Шереметьево (Москва) при попытке вылета в Ингушетию.
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Александр КлименкоКрасноярский крайМинусинскШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
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