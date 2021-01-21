https://ria.ru/20210121/minoborony-1593985786.html

Минобороны потребовало взыскать с тульской компании 3,6 миллиарда рублей

Минобороны потребовало взыскать с тульской компании 3,6 миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска Министерства обороны России, в которых оно требует взыскать в общей сложности около 3,6 миллиарда рублей с... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T12:46

2021-01-21T12:46

2021-01-21T13:24

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

тула

происшествия

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска Министерства обороны России, в которых оно требует взыскать в общей сложности около 3,6 миллиарда рублей с тульского ООО "Производственно-монтажное предприятие "Протон", производителя медоборудования для рентгеновских исследований.По данным из картотеки арбитражных дел, иски на суммы более 1,8 миллиарда, более 1,5 миллиарда и около 225 миллионов рублей поступили в суд 18 января. К производству они пока не приняты, основания исковых требований на данный момент в материалах суда не указаны.По данным из открытых источников, у ПМП "Протон" было восемь госконтрактов с Минобороны на общую сумму более четырех миллиардов рублей.Предприятие специализируется на производстве и поставке медицинского оборудования для рентгеновских исследований, осуществляет модернизацию имеющейся аппаратуры и техническое обслуживание широкого спектра медицинских приборов, сообщается на сайте компании.В ЕГРЮЛ говорится, что единственным участником "Протона", расположенного в Туле на улице Болдина, является его гендиректор Александр Болдин.

https://ria.ru/20201111/minoborony-1584055234.html

https://ria.ru/20190819/1557636730.html

москва

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министерство обороны рф (минобороны рф), москва, тула, происшествия