Минобороны потребовало взыскать с тульской компании 3,6 миллиарда рублей
12:46 21.01.2021 (обновлено: 13:24 21.01.2021)
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска Министерства обороны России, в которых оно требует взыскать в общей сложности около 3,6 миллиарда рублей с тульского ООО "Производственно-монтажное предприятие "Протон", производителя медоборудования для рентгеновских исследований.
По данным из картотеки арбитражных дел, иски на суммы более 1,8 миллиарда, более 1,5 миллиарда и около 225 миллионов рублей поступили в суд 18 января. К производству они пока не приняты, основания исковых требований на данный момент в материалах суда не указаны.
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По данным из открытых источников, у ПМП "Протон" было восемь госконтрактов с Минобороны на общую сумму более четырех миллиардов рублей.
Предприятие специализируется на производстве и поставке медицинского оборудования для рентгеновских исследований, осуществляет модернизацию имеющейся аппаратуры и техническое обслуживание широкого спектра медицинских приборов, сообщается на сайте компании.
В ЕГРЮЛ говорится, что единственным участником "Протона", расположенного в Туле на улице Болдина, является его гендиректор Александр Болдин.
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