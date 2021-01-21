Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210121/minoborony-1593985786.html
Минобороны потребовало взыскать с тульской компании 3,6 миллиарда рублей
Минобороны потребовало взыскать с тульской компании 3,6 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска Министерства обороны России, в которых оно требует взыскать в общей сложности около 3,6 миллиарда рублей с... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T12:46
2021-01-21T13:24
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
тула
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586253280_821:0:2946:1196_1920x0_80_0_0_89dc3bc1213738b19b07cbe8c9ed8a34.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска Министерства обороны России, в которых оно требует взыскать в общей сложности около 3,6 миллиарда рублей с тульского ООО "Производственно-монтажное предприятие "Протон", производителя медоборудования для рентгеновских исследований.По данным из картотеки арбитражных дел, иски на суммы более 1,8 миллиарда, более 1,5 миллиарда и около 225 миллионов рублей поступили в суд 18 января. К производству они пока не приняты, основания исковых требований на данный момент в материалах суда не указаны.По данным из открытых источников, у ПМП "Протон" было восемь госконтрактов с Минобороны на общую сумму более четырех миллиардов рублей.Предприятие специализируется на производстве и поставке медицинского оборудования для рентгеновских исследований, осуществляет модернизацию имеющейся аппаратуры и техническое обслуживание широкого спектра медицинских приборов, сообщается на сайте компании.В ЕГРЮЛ говорится, что единственным участником "Протона", расположенного в Туле на улице Болдина, является его гендиректор Александр Болдин.
https://ria.ru/20201111/minoborony-1584055234.html
https://ria.ru/20190819/1557636730.html
москва
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586253280_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_ee63e6ed2721ac20c4ee852abc28de0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), москва, тула, происшествия

Минобороны потребовало взыскать с тульской компании 3,6 миллиарда рублей

12:46 21.01.2021 (обновлено: 13:24 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска Министерства обороны России, в которых оно требует взыскать в общей сложности около 3,6 миллиарда рублей с тульского ООО "Производственно-монтажное предприятие "Протон", производителя медоборудования для рентгеновских исследований.
По данным из картотеки арбитражных дел, иски на суммы более 1,8 миллиарда, более 1,5 миллиарда и около 225 миллионов рублей поступили в суд 18 января. К производству они пока не приняты, основания исковых требований на данный момент в материалах суда не указаны.
Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября 2020, 10:57
Суд взыскал с "Уралвагонзавода" 153 миллиона рублей в пользу Минобороны
По данным из открытых источников, у ПМП "Протон" было восемь госконтрактов с Минобороны на общую сумму более четырех миллиардов рублей.
Предприятие специализируется на производстве и поставке медицинского оборудования для рентгеновских исследований, осуществляет модернизацию имеющейся аппаратуры и техническое обслуживание широкого спектра медицинских приборов, сообщается на сайте компании.
В ЕГРЮЛ говорится, что единственным участником "Протона", расположенного в Туле на улице Болдина, является его гендиректор Александр Болдин.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
19 августа 2019, 14:22
Суд взыскал с Минобороны 6,7 миллиарда рублей за ремонт атомной подлодки
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваТулаПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:12Вирусолог оценил необходимость самоизоляции во время вакцинации
12:11В Китае восхитились способной "уничтожить США" российской ракетой
12:09В Совфеде призвали наказывать за финансирование "трэш-стримов"
12:01Москалькова считает права многодетных семей недостаточно гарантированными
11:56Топ-менеджер "дочек" РЖД назначен замглавы ФАС
11:54Минтруд прорабатывает варианты индексации пенсий работающим пенсионерам
11:53Минтруд назвал число безработных россиян
11:52Названы неочевидные симптомы, указывающие на болезнь печени
11:51Nokia выпустит бюджетный смартфон за восемь тысяч рублей
11:50Уголовное дело против менеджеров Белгазпромбанка передали в суд
11:46Число пострадавших в крупном ДТП в Электростали выросло до десяти
11:40В Совфеде предложили сажать в тюрьму организаторов "трэш-стримов"
11:32В Италии вакцину от коронавируса получили более миллиона жителей
11:30Число жертв взрыва в центре Багдада возросло до восьми человек
11:29ГП призвала заблокировать сайты с призывами к незаконным акциям 23 января
11:27В Грузии задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
11:24Росгидромет спрогнозировал аномальную оттепель
11:20Украинского замминистра уволили после скандала с полицией
11:17В Москве за сутки госпитализировали 1153 пациента с COVID-19
11:15Вирусолог оценил перспективность российских вакцин от COVID-19
Лента новостейМолния