Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210121/miloserdie-1594009862.html
Служба "Милосердие" откроет в Москве реабилитационный центр для бездомных
Служба "Милосердие" откроет в Москве реабилитационный центр для бездомных
Православная служба "Милосердие" откроет в Москве специальный реабилитационный центр для бездомных на базе уже существующего проекта "Ангар спасения", сообщила... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:41
2021-01-21T14:41
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
православная служба помощи "милосердие"
русская православная церковь
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151269/24/1512692497_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_658178616ff115bc7caf1d4af6301a68.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Православная служба "Милосердие" откроет в Москве специальный реабилитационный центр для бездомных на базе уже существующего проекта "Ангар спасения", сообщила в четверг пресс-служба организации."Началась работа по организации реабилитационной площадки "Ангара спасения" православной службы "Милосердие". 20 бездомных будет проживать на постоянной основе в специально отведенном для их реабилитации доме и получат поддержку команды специалистов", - говорится в сообщении. Уточняется, что в программе реабилитации будут участвовать люди, "изъявившие желание начать новую жизнь".Руководитель проекта Роман Скоросов сообщил, что схема реабилитации разрабатывалась в течение трех лет. В 2019 году 19 из 118 человек, участвовавших в экспериментальной программе реабилитации бездомных службы "Милосердие", устроились на работу или восстановили связи с родственниками."Способствовать возвращению человека в общество - главная задача "Ангара", и на реабилитационной площадке это можно сделать наиболее эффективно. Наша команда специалистов состоит из аддиктолога, психолога, социального работника и священника. Для каждого бездомного они разрабатывают индивидуальную программу реабилитации", - рассказал Скоросов, слова которого приводятся в пресс-релизе.В свою очередь руководитель благотворительных программ службы "Милосердие" и направления помощи бездомным синодального отдела РПЦ по благотворительности Ирина Мешкова отметила, что создание собственной реабилитационной площадки стало возможным благодаря президентскому гранту."Мы понимаем, что бездомные улиц мегаполиса – это те, кто еще может вернуться домой, поэтому мы направили все свои силы, чтобы помочь им в этом. Достаточно символично, что именно в эти дни мы начинаем оборудовать свою площадку, ведь 21 января "Ангару спасения" исполняется семь лет. "Ангар" стал точкой входа для людей, которые хотят изменить свою жизнь. Получая срочную социальную помощь, находясь в этой среде, бездомный понимает, что может получить еще больше, что может встать на ноги", - сказала Мешкова.Проект "Ангар спасения" был запущен в 2004 году, когда по Москве начал курсировать автобус "Милосердие". Автобус оказывал комплексную социальную помощь бездомным: еда, одежда, восстановление документов, приобретение билетов до места проживания, помощь в госпитализации. Все эти функции впоследствии взял на себя "Ангар спасения". За семь лет его работы, по данным службы, зафиксировано почти 250 тысяч обращений за помощью - люди приходили в "Ангар" в среднем 100 раз в день.В частности, 2 960 человек смогли восстановить утерянные документы, было куплено 8 193 авиа- и ж/д билетов. С августа 2015 года бездомные имеют возможность постричься - за это время стрижку сделали почти 9 тысяч человек. В мае прошлого года в "Ангаре" также открылась прачечная, теперь нуждающимся стирают вещи. Здесь они получают питание и одежду, доврачебную медицинскую помощь, принимают душ.Православная служба помощи "Милосердие" ведет 26 проектов помощи нуждающимся: детям-сиротам, инвалидам, больным, малоимущим, людям в беде. Подопечным службы доступна медицинская, психологическая, юридическая помощь.
https://ria.ru/20201229/pomosch-1591466178.html
https://ria.ru/20210116/patriarkh-1593345057.html
https://ria.ru/20201002/rpts-1578134078.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151269/24/1512692497_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_cacfb858579497928e978079d63182d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, православная служба помощи "милосердие", русская православная церковь, москва

Служба "Милосердие" откроет в Москве реабилитационный центр для бездомных

14:41 21.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБездомные люди у автобуса православной службы помощи "Милосердие"
Бездомные люди у автобуса православной службы помощи Милосердие - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Православная служба "Милосердие" откроет в Москве специальный реабилитационный центр для бездомных на базе уже существующего проекта "Ангар спасения", сообщила в четверг пресс-служба организации.
"Началась работа по организации реабилитационной площадки "Ангара спасения" православной службы "Милосердие". 20 бездомных будет проживать на постоянной основе в специально отведенном для их реабилитации доме и получат поддержку команды специалистов", - говорится в сообщении. Уточняется, что в программе реабилитации будут участвовать люди, "изъявившие желание начать новую жизнь".
Руководитель проекта Роман Скоросов сообщил, что схема реабилитации разрабатывалась в течение трех лет. В 2019 году 19 из 118 человек, участвовавших в экспериментальной программе реабилитации бездомных службы "Милосердие", устроились на работу или восстановили связи с родственниками.
"Способствовать возвращению человека в общество - главная задача "Ангара", и на реабилитационной площадке это можно сделать наиболее эффективно. Наша команда специалистов состоит из аддиктолога, психолога, социального работника и священника. Для каждого бездомного они разрабатывают индивидуальную программу реабилитации", - рассказал Скоросов, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Сотрудница службы Милосердие на богослужении в храме ИКБ №2 - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 19:45Религия и мировоззрение
Спрос на соцпомощь вырос на 41% за 2020 год заявили в службе "Милосердие"
В свою очередь руководитель благотворительных программ службы "Милосердие" и направления помощи бездомным синодального отдела РПЦ по благотворительности Ирина Мешкова отметила, что создание собственной реабилитационной площадки стало возможным благодаря президентскому гранту.
"Мы понимаем, что бездомные улиц мегаполиса – это те, кто еще может вернуться домой, поэтому мы направили все свои силы, чтобы помочь им в этом. Достаточно символично, что именно в эти дни мы начинаем оборудовать свою площадку, ведь 21 января "Ангару спасения" исполняется семь лет. "Ангар" стал точкой входа для людей, которые хотят изменить свою жизнь. Получая срочную социальную помощь, находясь в этой среде, бездомный понимает, что может получить еще больше, что может встать на ноги", - сказала Мешкова.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 18:26
Патриарх Кирилл передал тонну апельсинов в московские больницы
Проект "Ангар спасения" был запущен в 2004 году, когда по Москве начал курсировать автобус "Милосердие". Автобус оказывал комплексную социальную помощь бездомным: еда, одежда, восстановление документов, приобретение билетов до места проживания, помощь в госпитализации. Все эти функции впоследствии взял на себя "Ангар спасения". За семь лет его работы, по данным службы, зафиксировано почти 250 тысяч обращений за помощью - люди приходили в "Ангар" в среднем 100 раз в день.
В частности, 2 960 человек смогли восстановить утерянные документы, было куплено 8 193 авиа- и ж/д билетов. С августа 2015 года бездомные имеют возможность постричься - за это время стрижку сделали почти 9 тысяч человек. В мае прошлого года в "Ангаре" также открылась прачечная, теперь нуждающимся стирают вещи. Здесь они получают питание и одежду, доврачебную медицинскую помощь, принимают душ.
Православная служба помощи "Милосердие" ведет 26 проектов помощи нуждающимся: детям-сиротам, инвалидам, больным, малоимущим, людям в беде. Подопечным службы доступна медицинская, психологическая, юридическая помощь.
Председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября 2020, 21:33Религия и мировоззрение
Епископ Пантелеимон напомнил о "коварных свойствах нового вируса"
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПравославная служба помощи "Милосердие"Русская православная церковьМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле
15:13Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer
15:04Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату
15:02В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками
15:00В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
14:59Байдену посоветовали признать провал санкций против России
14:56В России начали массово проверять квартиры
14:53Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений
14:52Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19
14:49Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
14:48Путин дал правительству поручения по восстановлению экономики
14:47Защита обжаловала арест Навального на 30 суток
14:45Россияне рассказали, как относятся к введению "ковидных паспортов"
14:39В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"
14:36Меркель заявила, что освободить Навального "верно и необходимо"
14:36Врач сравнила рассуждения о "сырой" вакцине от COVID-19 с геноцидом
14:33Потерпевшие хотят добиться ужесточения приговора для Шамсутдинова
14:29В РФПИ оценили возможности поставок "Спутник V" на Ближний Восток
14:29Меркель предложила поддержку в одобрении вакцины "Спутник V" в Европе
14:28Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Висмар
Лента новостейМолния