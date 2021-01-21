https://ria.ru/20210121/miloserdie-1594009862.html

Служба "Милосердие" откроет в Москве реабилитационный центр для бездомных

Служба "Милосердие" откроет в Москве реабилитационный центр для бездомных

Православная служба "Милосердие" откроет в Москве специальный реабилитационный центр для бездомных на базе уже существующего проекта "Ангар спасения", сообщила... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:41

2021-01-21T14:41

2021-01-21T14:41

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

православная служба помощи "милосердие"

русская православная церковь

москва

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Православная служба "Милосердие" откроет в Москве специальный реабилитационный центр для бездомных на базе уже существующего проекта "Ангар спасения", сообщила в четверг пресс-служба организации."Началась работа по организации реабилитационной площадки "Ангара спасения" православной службы "Милосердие". 20 бездомных будет проживать на постоянной основе в специально отведенном для их реабилитации доме и получат поддержку команды специалистов", - говорится в сообщении. Уточняется, что в программе реабилитации будут участвовать люди, "изъявившие желание начать новую жизнь".Руководитель проекта Роман Скоросов сообщил, что схема реабилитации разрабатывалась в течение трех лет. В 2019 году 19 из 118 человек, участвовавших в экспериментальной программе реабилитации бездомных службы "Милосердие", устроились на работу или восстановили связи с родственниками."Способствовать возвращению человека в общество - главная задача "Ангара", и на реабилитационной площадке это можно сделать наиболее эффективно. Наша команда специалистов состоит из аддиктолога, психолога, социального работника и священника. Для каждого бездомного они разрабатывают индивидуальную программу реабилитации", - рассказал Скоросов, слова которого приводятся в пресс-релизе.В свою очередь руководитель благотворительных программ службы "Милосердие" и направления помощи бездомным синодального отдела РПЦ по благотворительности Ирина Мешкова отметила, что создание собственной реабилитационной площадки стало возможным благодаря президентскому гранту."Мы понимаем, что бездомные улиц мегаполиса – это те, кто еще может вернуться домой, поэтому мы направили все свои силы, чтобы помочь им в этом. Достаточно символично, что именно в эти дни мы начинаем оборудовать свою площадку, ведь 21 января "Ангару спасения" исполняется семь лет. "Ангар" стал точкой входа для людей, которые хотят изменить свою жизнь. Получая срочную социальную помощь, находясь в этой среде, бездомный понимает, что может получить еще больше, что может встать на ноги", - сказала Мешкова.Проект "Ангар спасения" был запущен в 2004 году, когда по Москве начал курсировать автобус "Милосердие". Автобус оказывал комплексную социальную помощь бездомным: еда, одежда, восстановление документов, приобретение билетов до места проживания, помощь в госпитализации. Все эти функции впоследствии взял на себя "Ангар спасения". За семь лет его работы, по данным службы, зафиксировано почти 250 тысяч обращений за помощью - люди приходили в "Ангар" в среднем 100 раз в день.В частности, 2 960 человек смогли восстановить утерянные документы, было куплено 8 193 авиа- и ж/д билетов. С августа 2015 года бездомные имеют возможность постричься - за это время стрижку сделали почти 9 тысяч человек. В мае прошлого года в "Ангаре" также открылась прачечная, теперь нуждающимся стирают вещи. Здесь они получают питание и одежду, доврачебную медицинскую помощь, принимают душ.Православная служба помощи "Милосердие" ведет 26 проектов помощи нуждающимся: детям-сиротам, инвалидам, больным, малоимущим, людям в беде. Подопечным службы доступна медицинская, психологическая, юридическая помощь.

https://ria.ru/20201229/pomosch-1591466178.html

https://ria.ru/20210116/patriarkh-1593345057.html

https://ria.ru/20201002/rpts-1578134078.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, православная служба помощи "милосердие", русская православная церковь, москва