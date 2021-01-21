https://ria.ru/20210121/merkel-1594005596.html

Меркель раскритиковала санкции США в отношении "Северного потока — 2"

Меркель раскритиковала санкции США в отношении "Северного потока — 2"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала "неуместным средством" экстерриториальные санкции США в отношении "Северного потока — 2". РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:13

2021-01-21T14:13

2021-01-21T14:42

allseas

nord stream 2 ag

украина

россия

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала "неуместным средством" экстерриториальные санкции США в отношении "Северного потока — 2"."Речь не идет о том, что между США и Россией нет никаких отношений в нефтяной сфере, например. Нужно рассматривать все это в целом, поговорить друг с другом, (есть ли) желание вообще вести торговлю газом с Россией, какая зависимость будет признаваться… Я считаю эти экстерриториальные санкции в любом случае средством, которое неуместно", - сказала Меркель."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".

https://ria.ru/20210121/germaniya-1593981853.html

https://ria.ru/20210120/truboprovod-1593891500.html

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allseas, nord stream 2 ag, украина, россия, северный поток — 2, ангела меркель, германия, сша, в мире