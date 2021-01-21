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Меркель раскритиковала санкции США в отношении "Северного потока — 2"
Меркель раскритиковала санкции США в отношении "Северного потока — 2"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала "неуместным средством" экстерриториальные санкции США в отношении "Северного потока — 2". РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:13
2021-01-21T14:42
allseas
nord stream 2 ag
украина
россия
северный поток — 2
ангела меркель
германия
сша
в мире
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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала "неуместным средством" экстерриториальные санкции США в отношении "Северного потока — 2"."Речь не идет о том, что между США и Россией нет никаких отношений в нефтяной сфере, например. Нужно рассматривать все это в целом, поговорить друг с другом, (есть ли) желание вообще вести торговлю газом с Россией, какая зависимость будет признаваться… Я считаю эти экстерриториальные санкции в любом случае средством, которое неуместно", - сказала Меркель."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".
https://ria.ru/20210121/germaniya-1593981853.html
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allseas, nord stream 2 ag, украина, россия, северный поток — 2, ангела меркель, германия, сша, в мире
Материал дополняется

Меркель раскритиковала санкции США в отношении "Северного потока — 2"

14:13 21.01.2021 (обновлено: 14:42 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала "неуместным средством" экстерриториальные санкции США в отношении "Северного потока — 2".
"Речь не идет о том, что между США и Россией нет никаких отношений в нефтяной сфере, например. Нужно рассматривать все это в целом, поговорить друг с другом, (есть ли) желание вообще вести торговлю газом с Россией, какая зависимость будет признаваться… Я считаю эти экстерриториальные санкции в любом случае средством, которое неуместно", - сказала Меркель.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
12:29
Глава немецкого МИД оценил отказ ряда компаний от "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 18:32
В Германии выразили приверженность завершению "Северного потока — 2"
 
AllseasNord Stream 2 AGУкраинаРоссияСеверный поток — 2Ангела МеркельГерманияСШАВ мире
 
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