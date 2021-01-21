https://ria.ru/20210121/merkel-1594002823.html

Меркель подтвердила, что не будет участвовать в выборах 2021 года

Меркель подтвердила, что не будет участвовать в выборах 2021 года

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь заявила о том, что не будет в качестве политика участвовать в выборах в 2021 году. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:04

2021-01-21T14:04

2021-01-21T14:24

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь заявила о том, что не будет в качестве политика участвовать в выборах в 2021 году."Я хотела бы, с точки зрения последних дебатов о формировании правительства, чтобы следующее правительство ФРГ было бы сформировано супербыстро. Но в 2017 году я тоже желала этого, и затем это продолжалось несколько дольше. Но ... я больше не приму участия ни в каком политическом контексте", - сказала Меркель, выступая на пресс-конференции в Берлине.Выборы в бундестаг ФРГ, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 26 сентября. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила об уходе из политики после выборов в 2021 году. Решение о том, кто именно возглавит предвыборный список от консервативного альянса ХДС-ХСС и станет, соответственно, претендентом на должность канцлера ФРГ, будет принято по итогам консультаций между двумя сестринскими партиями. Ожидается, что это произойдет в ближайшие месяцы. 16 января в ходе онлайн-голосования съезд ХДС избрал нового лидера партии, им стал премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет.

https://ria.ru/20210120/lashet-1593863211.html

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ангела меркель, германия, в мире