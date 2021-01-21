https://ria.ru/20210121/mavrikiy-1594020279.html

На Маврикии назвали условие для въезда иностранных туристов

На Маврикии назвали условие для въезда иностранных туристов

Власти Маврикия назвали предварительное условие для свободного въезда иностранных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T15:45

2021-01-21T15:45

2021-01-21T15:45

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отдых

туризм

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маврикий

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Власти Маврикия назвали предварительное условие для свободного въезда иностранных туристов, сообщает АТОР.Государство запустило общенациональную кампанию прививок против COVID-19, направленную на обеспечение коллективного иммунитета населения. До тех пор карантинные требования по коронавирусу должны соблюдать все гости страны.Сейчас для посещения острова необходим сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанном за пять-семь дней до даты вылета. Потребуется также подтверждение приобретения турпакета, включающего проживание на условиях полного пансиона в номере специально отведенного отеля для проведения обязательного 14-дневного карантина и услуги по проведению трех анализов на коронавирус (в день прибытия, на седьмой и 14-й дни пребывания) стоимостью 13,5 тысячи рупий (25,3 тысячи рублей).Кроме того, все туристы должны загрузить и заполнить декларацию о состоянии здоровья и форму о местонахождении в стране.Эти условия въезда действуют до 15 февраля 2021 года. До указанной даты актуален и запрет на прибытие в страну любых самолетов и морских судов без специального разрешения местных властей.Маврикий – люксовое экзотическое направление для российского рынка. Туры все последние годы были доступны только на стыковочных рейсах (сейчас — в Стамбуле и Дубае). Отсутствие прямого перелета и небольшая отельная база ограничивает емкость направления. В 2019 году там побывали 11,2 тысячи россиян, в прошлом году — 5,2 тысячи.

https://ria.ru/20210121/privetstviya-1593881615.html

https://ria.ru/20210120/shri-lanka-1593701910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, куда поехать, отдых, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, маврикий, стамбул, дубай (город)