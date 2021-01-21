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Байден призвал носить маски повсеместно в течение ста дней
Байден призвал носить маски повсеместно в течение ста дней
Президент США Джо Байден подписал указ с призывом повсеместно носить маски в течение 100 дней, трансляцию подписания вел Белый дом. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T01:25
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сша
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указ с призывом повсеместно носить маски в течение 100 дней, трансляцию подписания вел Белый дом.Байден распорядился, чтобы маски и социальное дистанцирование требовали в федеральных зданиях и на федеральной территории, а также предписал носитьих федеральным служащим и контрактникам. Всех остальных он лишь призвал это сделать. В большинстве случаев вопрос об обязательности ношения масок решают местные власти на уровне округов и штатов.
https://ria.ru/20210119/maski-1593611411.html
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джо байден, сша, в мире

Байден призвал носить маски повсеместно в течение ста дней

01:25 21.01.2021
 
© REUTERS / Jonathan ErnstИзбранный президент США Джо Байден перед началом церемонии инаугурации
Избранный президент США Джо Байден перед началом церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указ с призывом повсеместно носить маски в течение 100 дней, трансляцию подписания вел Белый дом.
Байден распорядился, чтобы маски и социальное дистанцирование требовали в федеральных зданиях и на федеральной территории, а также предписал носитьих федеральным служащим и контрактникам. Всех остальных он лишь призвал это сделать. В большинстве случаев вопрос об обязательности ношения масок решают местные власти на уровне округов и штатов.
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