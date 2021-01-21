https://ria.ru/20210121/maska-1593934712.html
Байден призвал носить маски повсеместно в течение ста дней
Байден призвал носить маски повсеместно в течение ста дней
Президент США Джо Байден подписал указ с призывом повсеместно носить маски в течение 100 дней, трансляцию подписания вел Белый дом. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T01:25
2021-01-21T01:25
2021-01-21T01:25
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указ с призывом повсеместно носить маски в течение 100 дней, трансляцию подписания вел Белый дом.Байден распорядился, чтобы маски и социальное дистанцирование требовали в федеральных зданиях и на федеральной территории, а также предписал носитьих федеральным служащим и контрактникам. Всех остальных он лишь призвал это сделать. В большинстве случаев вопрос об обязательности ношения масок решают местные власти на уровне округов и штатов.
https://ria.ru/20210119/maski-1593611411.html
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