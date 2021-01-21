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Парашюты для марсианской посадочной станции испытают в середине года
Парашюты для марсианской посадочной станции испытают в середине года
Высотные испытания парашютной системы российско-европейской марсианской посадочной станции ExoMars-2022 состоятся в середине года, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T01:06
2021-01-21T01:06
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Высотные испытания парашютной системы российско-европейской марсианской посадочной станции ExoMars-2022 состоятся в середине года, сообщил РИА Новости глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель."Планируются два испытания - в мае-июне и в августе. Оба в Швеции", - сказал он.По словам Пишеля, первое испытание будет повторением не совсем успешного теста в ноябре 2020 года.Парашютная система состоит из двух основных парашютов диаметром 15 и 35 метров, каждый из которых снабжен своим вытяжным парашютом. В ноябре ЕКА сообщило, что при испытании в США выпуск парашютов и снижение прошло по плану, макет посадочной станции приземлился успешно, однако из-за раннего процесса наполнения в первом основном парашюте нашли четыре разрыва в куполе, во втором основном - один.Два испытания, состоявшиеся в 2019 году в Швеции, тоже не были полностью успешными: в мае оба основных парашюта раскрылись нормально, но сразу после выхода из парашютной сумки в ткани купола появились разрывы, а в августе при испытании основного парашюта диаметром 35 метров возникли проблемы со стропами, поэтому макет посадочной станции спускался только на вытяжном парашюте и разбился при посадке.После этого ЕКА обратилось к НАСА за помощью. Анализ неудачных испытаний показал, что проблема связана с парашютными сумками, а не с самими парашютами, поэтому ЕКА внесло изменения в конструкцию сумок. Затем в США были успешно завершены наземные испытания выхода двух парашютов из парашютных сумок модернизированной конструкции.Запуск к Марсу станции ExoMars-2022 планируется на 20 сентября 2022 года с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур. Пусковое окно продлится до 1 октября 2022 года.Совместная миссия состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в состав которого войдут российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin. На "Казачке" установят 11 российских и два европейских прибора. Оборудование Rosalind Franklin будет включать семь европейских и два российских прибора. Посадка на Марсе ожидается 10 июня 2023 года.В марте 2016 года к Марсу была отправлена станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.
https://ria.ru/20210120/dragmetally-1593767603.html
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россия, марс, космос - риа наука, европейское космическое агентство

Парашюты для марсианской посадочной станции испытают в середине года

01:06 21.01.2021
 
© NASAМарс
Марс - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© NASA
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Высотные испытания парашютной системы российско-европейской марсианской посадочной станции ExoMars-2022 состоятся в середине года, сообщил РИА Новости глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.
"Планируются два испытания - в мае-июне и в августе. Оба в Швеции", - сказал он.
По словам Пишеля, первое испытание будет повторением не совсем успешного теста в ноябре 2020 года.
Парашютная система состоит из двух основных парашютов диаметром 15 и 35 метров, каждый из которых снабжен своим вытяжным парашютом. В ноябре ЕКА сообщило, что при испытании в США выпуск парашютов и снижение прошло по плану, макет посадочной станции приземлился успешно, однако из-за раннего процесса наполнения в первом основном парашюте нашли четыре разрыва в куполе, во втором основном - один.
Два испытания, состоявшиеся в 2019 году в Швеции, тоже не были полностью успешными: в мае оба основных парашюта раскрылись нормально, но сразу после выхода из парашютной сумки в ткани купола появились разрывы, а в августе при испытании основного парашюта диаметром 35 метров возникли проблемы со стропами, поэтому макет посадочной станции спускался только на вытяжном парашюте и разбился при посадке.
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После этого ЕКА обратилось к НАСА за помощью. Анализ неудачных испытаний показал, что проблема связана с парашютными сумками, а не с самими парашютами, поэтому ЕКА внесло изменения в конструкцию сумок. Затем в США были успешно завершены наземные испытания выхода двух парашютов из парашютных сумок модернизированной конструкции.
Запуск к Марсу станции ExoMars-2022 планируется на 20 сентября 2022 года с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур. Пусковое окно продлится до 1 октября 2022 года.
Совместная миссия состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в состав которого войдут российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin. На "Казачке" установят 11 российских и два европейских прибора. Оборудование Rosalind Franklin будет включать семь европейских и два российских прибора. Посадка на Марсе ожидается 10 июня 2023 года.
В марте 2016 года к Марсу была отправлена станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.
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