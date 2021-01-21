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В Ярославле двух сестер отказались пускать в школу без манту
В Ярославле двух сестер отказались пускать в школу без манту
Прокуратура проведет проверку истории двух школьниц в Ярославле, которых не пускают в школу из-за отсутствия реакции Манту, родители девочек утверждают, что у... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T18:07
2021-01-21T18:07
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Прокуратура проведет проверку истории двух школьниц в Ярославле, которых не пускают в школу из-за отсутствия реакции Манту, родители девочек утверждают, что у их детей на прививку аллергия, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры региона Яна Смирнова.Телеканал "РЕН-ТВ" рассказал о двоих сестрах из Ярославля, которых не пускают в школу № 28, потому что у них не сделана реакция Манту. Отец девочек утверждает, что у его детей в 2017 году возникла аллергия на инъекцию – после того, как одна из них поела арбуз, у нее "возникло покраснение" в месте укола, и теперь он не рискует здоровьем дочерей. Папа сообщил, что предоставил в школу рентгеновские снимки легких девочек, где сказано, что их легкие чисты, и считает, что на этом основании они могут продолжить учебу."Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с информацией о возможном нарушении права на образование двух учениц одной из школ города. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании и об охране жизни и здоровья граждан. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сказала Смирнова, добавив, что родители школьниц сами обратились в прокуратуру.По словам директора школы № 28 Ольги Зыковой, родители не предоставили в школу справок от аллерголога, отводов от манту у них нет."Справок о подтвержденной специалистом аллергии нет, медицинского отвода от манту нет. Поэтому аллергия – это личные доводы отца несовершеннолетних. Если будет подтверждена аллергия, семья сможет воспользоваться альтернативными формами туберкулинодиагностики, например, сделать анализ крови. Предоставленная нам справка от рентгенолога свидетельствует только о том, что у детей нет туберкулеза легких, это не то же самое, что справка от фтизиатра о здоровье детей, ведь туберкулез может протекать внелегочно", - рассказала Зыкова РИА Новости, отметив, что несет ответственность за здоровье и учеников, и всего коллектива школы.Она также рассказала, что девочки учатся в 1 и 4 классе. Школу они не посещают с декабря. "Надо отметить, что папе были предложены альтернативные формы получения образования взамен очной – это заочное или семейное образование, но папа это тоже проигнорировал", - подчеркнула директор школы.
https://ria.ru/20190830/1558074375.html
https://ria.ru/20190411/1552613585.html
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ярославль, происшествия

В Ярославле двух сестер отказались пускать в школу без манту

18:07 21.01.2021
 
© Depositphotos / GekaSkrРеакция Манту
Реакция Манту - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Depositphotos / GekaSkr
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Прокуратура проведет проверку истории двух школьниц в Ярославле, которых не пускают в школу из-за отсутствия реакции Манту, родители девочек утверждают, что у их детей на прививку аллергия, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры региона Яна Смирнова.
Телеканал "РЕН-ТВ" рассказал о двоих сестрах из Ярославля, которых не пускают в школу № 28, потому что у них не сделана реакция Манту. Отец девочек утверждает, что у его детей в 2017 году возникла аллергия на инъекцию – после того, как одна из них поела арбуз, у нее "возникло покраснение" в месте укола, и теперь он не рискует здоровьем дочерей. Папа сообщил, что предоставил в школу рентгеновские снимки легких девочек, где сказано, что их легкие чисты, и считает, что на этом основании они могут продолжить учебу.
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"Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с информацией о возможном нарушении права на образование двух учениц одной из школ города. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании и об охране жизни и здоровья граждан. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сказала Смирнова, добавив, что родители школьниц сами обратились в прокуратуру.
По словам директора школы № 28 Ольги Зыковой, родители не предоставили в школу справок от аллерголога, отводов от манту у них нет.
"Справок о подтвержденной специалистом аллергии нет, медицинского отвода от манту нет. Поэтому аллергия – это личные доводы отца несовершеннолетних. Если будет подтверждена аллергия, семья сможет воспользоваться альтернативными формами туберкулинодиагностики, например, сделать анализ крови. Предоставленная нам справка от рентгенолога свидетельствует только о том, что у детей нет туберкулеза легких, это не то же самое, что справка от фтизиатра о здоровье детей, ведь туберкулез может протекать внелегочно", - рассказала Зыкова РИА Новости, отметив, что несет ответственность за здоровье и учеников, и всего коллектива школы.
Она также рассказала, что девочки учатся в 1 и 4 классе. Школу они не посещают с декабря. "Надо отметить, что папе были предложены альтернативные формы получения образования взамен очной – это заочное или семейное образование, но папа это тоже проигнорировал", - подчеркнула директор школы.
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