https://ria.ru/20210121/mantu-1594053344.html

В Ярославле двух сестер отказались пускать в школу без манту

В Ярославле двух сестер отказались пускать в школу без манту

Прокуратура проведет проверку истории двух школьниц в Ярославле, которых не пускают в школу из-за отсутствия реакции Манту, родители девочек утверждают, что у... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T18:07

2021-01-21T18:07

2021-01-21T18:07

ярославль

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Прокуратура проведет проверку истории двух школьниц в Ярославле, которых не пускают в школу из-за отсутствия реакции Манту, родители девочек утверждают, что у их детей на прививку аллергия, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры региона Яна Смирнова.Телеканал "РЕН-ТВ" рассказал о двоих сестрах из Ярославля, которых не пускают в школу № 28, потому что у них не сделана реакция Манту. Отец девочек утверждает, что у его детей в 2017 году возникла аллергия на инъекцию – после того, как одна из них поела арбуз, у нее "возникло покраснение" в месте укола, и теперь он не рискует здоровьем дочерей. Папа сообщил, что предоставил в школу рентгеновские снимки легких девочек, где сказано, что их легкие чисты, и считает, что на этом основании они могут продолжить учебу."Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с информацией о возможном нарушении права на образование двух учениц одной из школ города. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании и об охране жизни и здоровья граждан. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сказала Смирнова, добавив, что родители школьниц сами обратились в прокуратуру.По словам директора школы № 28 Ольги Зыковой, родители не предоставили в школу справок от аллерголога, отводов от манту у них нет."Справок о подтвержденной специалистом аллергии нет, медицинского отвода от манту нет. Поэтому аллергия – это личные доводы отца несовершеннолетних. Если будет подтверждена аллергия, семья сможет воспользоваться альтернативными формами туберкулинодиагностики, например, сделать анализ крови. Предоставленная нам справка от рентгенолога свидетельствует только о том, что у детей нет туберкулеза легких, это не то же самое, что справка от фтизиатра о здоровье детей, ведь туберкулез может протекать внелегочно", - рассказала Зыкова РИА Новости, отметив, что несет ответственность за здоровье и учеников, и всего коллектива школы.Она также рассказала, что девочки учатся в 1 и 4 классе. Школу они не посещают с декабря. "Надо отметить, что папе были предложены альтернативные формы получения образования взамен очной – это заочное или семейное образование, но папа это тоже проигнорировал", - подчеркнула директор школы.

https://ria.ru/20190830/1558074375.html

https://ria.ru/20190411/1552613585.html

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославль, происшествия