https://ria.ru/20210121/maduro-1593939326.html

Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу

Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу

Новый президент США Джо Байден должен взять курс на прекращение демонизации Венесуэлы, считает президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T03:29

2021-01-21T03:29

2021-01-21T03:56

николас мадуро

джо байден

венесуэла

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155729/17/1557291769_0:0:2603:1465_1920x0_80_0_0_b8dc8a018a029b8fe09fd37dd96518d2.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 янв – РИА Новости. Новый президент США Джо Байден должен взять курс на прекращение демонизации Венесуэлы, считает президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.Ранее в среду демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Его приоритетами будут борьба с COVID, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в мире, сообщил Белый дом."Я призываю, чтобы были исправлены глубокие ошибки и чтобы Байден взял бразды правления и оставил политику демонизации общества и боливарианской революции … Чтобы Джо Байден узнал Мадуро", - добавил президент.Мадуро выразил надежду, что с приходом Байдена отношение к Венесуэле будет пересмотрено.

https://ria.ru/20210121/maduro-1593939220.html

венесуэла

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николас мадуро, джо байден, венесуэла, сша, в мире