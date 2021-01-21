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Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу
Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу
Новый президент США Джо Байден должен взять курс на прекращение демонизации Венесуэлы, считает президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T03:29
2021-01-21T03:56
николас мадуро
джо байден
венесуэла
сша
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 янв – РИА Новости. Новый президент США Джо Байден должен взять курс на прекращение демонизации Венесуэлы, считает президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.Ранее в среду демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Его приоритетами будут борьба с COVID, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в мире, сообщил Белый дом."Я призываю, чтобы были исправлены глубокие ошибки и чтобы Байден взял бразды правления и оставил политику демонизации общества и боливарианской революции … Чтобы Джо Байден узнал Мадуро", - добавил президент.Мадуро выразил надежду, что с приходом Байдена отношение к Венесуэле будет пересмотрено.
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николас мадуро, джо байден, венесуэла, сша, в мире

Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу

03:29 21.01.2021 (обновлено: 03:56 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 янв – РИА Новости. Новый президент США Джо Байден должен взять курс на прекращение демонизации Венесуэлы, считает президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
Ранее в среду демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Его приоритетами будут борьба с COVID, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в мире, сообщил Белый дом.
"Я призываю, чтобы новое правительство США превзошло демонизацию боливарианской революции и Николаса Мадуро и перевернуло страницу лжи, демонизации и ненависти … против Венесуэлы", - сказал он. Заявление Мадуро транслировалось в Twitter.
"Я призываю, чтобы были исправлены глубокие ошибки и чтобы Байден взял бразды правления и оставил политику демонизации общества и боливарианской революции … Чтобы Джо Байден узнал Мадуро", - добавил президент.
Мадуро выразил надежду, что с приходом Байдена отношение к Венесуэле будет пересмотрено.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
03:29
Мадуро заявил, что Венесуэла победила Трампа
 
Николас МадуроДжо БайденВенесуэлаСШАВ мире
 
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