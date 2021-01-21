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Мадуро изучает возможность установления новых отношений с США
Мадуро изучает возможность установления новых отношений с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поручил изучить возможность установления новых отношений с США после прихода Джо Байдена к власти. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T03:09
2021-01-21T03:09
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джо байден
венесуэла
сша
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 янв – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поручил изучить возможность установления новых отношений с США после прихода Джо Байдена к власти.Мадуро добавил, что у латиноамериканской страны отличные отношения с американским обществом, с университетами, с профсоюзами, с афроамериканскими движениями."Мы хотим улучшить наши отношения до отношений уважения, взаимности и будущего", - подчеркнул президент. Его выступление транслировалось в Twitter.
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николас мадуро, джо байден, венесуэла, сша, в мире

Мадуро изучает возможность установления новых отношений с США

03:09 21.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 янв – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поручил изучить возможность установления новых отношений с США после прихода Джо Байдена к власти.
"Я считаю важным, чтобы Национальная ассамблея как законодательный орган страны, комиссия по внешней политике изучили и приняли законодательные и политические инициативы по началу новых отношений между США и Венесуэлой", - сказал он.
Мадуро добавил, что у латиноамериканской страны отличные отношения с американским обществом, с университетами, с профсоюзами, с афроамериканскими движениями.
"Мы хотим улучшить наши отношения до отношений уважения, взаимности и будущего", - подчеркнул президент. Его выступление транслировалось в Twitter.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
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Николас МадуроДжо БайденВенесуэлаСШАВ мире
 
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