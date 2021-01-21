https://ria.ru/20210121/maduro-1593938342.html
Мадуро изучает возможность установления новых отношений с США
Мадуро изучает возможность установления новых отношений с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поручил изучить возможность установления новых отношений с США после прихода Джо Байдена к власти. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T03:09
2021-01-21T03:09
2021-01-21T03:09
николас мадуро
джо байден
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сша
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 янв – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поручил изучить возможность установления новых отношений с США после прихода Джо Байдена к власти.Мадуро добавил, что у латиноамериканской страны отличные отношения с американским обществом, с университетами, с профсоюзами, с афроамериканскими движениями."Мы хотим улучшить наши отношения до отношений уважения, взаимности и будущего", - подчеркнул президент. Его выступление транслировалось в Twitter.
https://ria.ru/20210104/venesuela-1591932617.html
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николас мадуро, джо байден, венесуэла, сша, в мире