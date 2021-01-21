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Рязанская область
Рязанская область
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Любимов: Рязанская область выполнит задачи, поставленные президентом
Любимов: Рязанская область выполнит задачи, поставленные президентом
Рязанская область сделает все, что добиться успешного выполнения задач, поставленных президентом страны, заявил в четверг губернатор Николай Любимов в ходе... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T17:11
2021-01-21T17:11
рязанская область
николай любимов
рязанская область
политика
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РЯЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Рязанская область сделает все, что добиться успешного выполнения задач, поставленных президентом страны, заявил в четверг губернатор Николай Любимов в ходе вручения наград жителям региона, добившимся выдающихся успехов в профессиональной деятельности.Удостоверения о присвоении почетных званий, памятные знаки "Благодарность от земли Рязанской", почетные знаки "За заслуги перед Рязанской областью" получили лучшие работники здравоохранения, образования, промышленной отрасли, связи, сферы ЖКХ, оказания социальных услуг населению, представители науки, культуры и искусства, общественных организаций.В числе врученных наград – орден Пирогова и медаль Луки Крымского, которые были в прошлом году учреждены президентом России Владимиром Путиным для поощрения за особые заслуги медицинских работников и волонтеров, в первую очередь, за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Награды получили врачи, медсестры, руководители отделений Рязанской ОКБ и областной клинической больницы имени Н.А. Семашко."Я очень рад, что такой важный и значимый труд рязанцев оценен на самом высоком государственном уровне. Конечно, представителям сферы здравоохранения – отдельная благодарность за все, что они делают. Спасибо им за чуткость, терпение, компетентность и отзывчивость", – сказал Любимов.Две награды были вручены посмертно. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени присуждена Николаю Владимировичу Бышову, который руководил одним из ведущих вузов региона – аграрным университетом и многие годы своей жизни отдал сельскохозяйственному производству и науке. Почетное звание "Заслуженный работник культуры и искусства Рязанской области" присвоено ведущей актрисе областного театра юного зрителя Зое Викторовне Пятницкой. Награды были переданы их родственникам."За всеми этими наградами стоит огромная созидательная работа, упорный, многолетний, добросовестный труд, умение решать сложные задачи. Благодарю каждого из вас за ответственное отношение к делу. За то, что вкладываете в него все свои силы и талант. За стремление принести максимально возможную пользу людям и стране, своей малой родине. Вклад в развитие региона, в укрепление отраслей, которые вы представляете, неоценим", - отметил губернатор.Любимов подчеркнул, что большие профессиональные достижения рязанцев вместе формируют потенциал региона, обеспечивают его конкурентоспособность и успешный рост."Самое главное и самое бесценное достояние Рязанской области – это люди. Умные, талантливые, трудолюбивые, неравнодушные, со стремлением делать добрые, полезные, важные для общества дела. Пандемия коронавируса, с которой мы вместе боремся сейчас всеми возможными способами, показала, что таких людей у нас очень много. И я уверен, мы совместными усилиями обязательно победим эту опасную инфекцию. Вместе будем добиваться успешного выполнения задач, которые ставит наш президент. Это – обеспечить прорывное развитие страны, повысить эффективность производственной сферы, уровень социального комфорта и жизни людей", – отметил губернатор.
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николай любимов, рязанская область, политика

Любимов: Рязанская область выполнит задачи, поставленные президентом

17:11 21.01.2021
 
© Фото : пресс-службой правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : пресс-службой правительства Рязанской области
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РЯЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Рязанская область сделает все, что добиться успешного выполнения задач, поставленных президентом страны, заявил в четверг губернатор Николай Любимов в ходе вручения наград жителям региона, добившимся выдающихся успехов в профессиональной деятельности.
Удостоверения о присвоении почетных званий, памятные знаки "Благодарность от земли Рязанской", почетные знаки "За заслуги перед Рязанской областью" получили лучшие работники здравоохранения, образования, промышленной отрасли, связи, сферы ЖКХ, оказания социальных услуг населению, представители науки, культуры и искусства, общественных организаций.
В числе врученных наград – орден Пирогова и медаль Луки Крымского, которые были в прошлом году учреждены президентом России Владимиром Путиным для поощрения за особые заслуги медицинских работников и волонтеров, в первую очередь, за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Награды получили врачи, медсестры, руководители отделений Рязанской ОКБ и областной клинической больницы имени Н.А. Семашко.
"Я очень рад, что такой важный и значимый труд рязанцев оценен на самом высоком государственном уровне. Конечно, представителям сферы здравоохранения – отдельная благодарность за все, что они делают. Спасибо им за чуткость, терпение, компетентность и отзывчивость", – сказал Любимов.
Две награды были вручены посмертно. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени присуждена Николаю Владимировичу Бышову, который руководил одним из ведущих вузов региона – аграрным университетом и многие годы своей жизни отдал сельскохозяйственному производству и науке. Почетное звание "Заслуженный работник культуры и искусства Рязанской области" присвоено ведущей актрисе областного театра юного зрителя Зое Викторовне Пятницкой. Награды были переданы их родственникам.
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"За всеми этими наградами стоит огромная созидательная работа, упорный, многолетний, добросовестный труд, умение решать сложные задачи. Благодарю каждого из вас за ответственное отношение к делу. За то, что вкладываете в него все свои силы и талант. За стремление принести максимально возможную пользу людям и стране, своей малой родине. Вклад в развитие региона, в укрепление отраслей, которые вы представляете, неоценим", - отметил губернатор.
Любимов подчеркнул, что большие профессиональные достижения рязанцев вместе формируют потенциал региона, обеспечивают его конкурентоспособность и успешный рост.
"Самое главное и самое бесценное достояние Рязанской области – это люди. Умные, талантливые, трудолюбивые, неравнодушные, со стремлением делать добрые, полезные, важные для общества дела. Пандемия коронавируса, с которой мы вместе боремся сейчас всеми возможными способами, показала, что таких людей у нас очень много. И я уверен, мы совместными усилиями обязательно победим эту опасную инфекцию. Вместе будем добиваться успешного выполнения задач, которые ставит наш президент. Это – обеспечить прорывное развитие страны, повысить эффективность производственной сферы, уровень социального комфорта и жизни людей", – отметил губернатор.
 
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