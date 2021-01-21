https://ria.ru/20210121/lukashevich-1594084747.html

Лукашевич раскритиковал высказывания о "непрямом мониторинге" СММ в Крыму

Лукашевич раскритиковал высказывания о "непрямом мониторинге" СММ в Крыму

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич раскритиковал высказывания действующего председателя организации, главы МИД Швеции Анн Линде об уже РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T22:18

2021-01-21T22:18

2021-01-21T22:18

россия

анн линде (мид швеции)

смм обсе

обсе

александр лукашевич

швеция

республика крым

киев

украина

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ВЕНА, 21 янв - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич раскритиковал высказывания действующего председателя организации, главы МИД Швеции Анн Линде об уже ведущемся Спецмониторинговой миссией на Украине "непрямом мониторинге" ситуации в Крыму.Российский постпред указал на важность сбалансированного мониторинга СММ по обе стороны от линии соприкосновения, вместе с тем призвал отслеживать и происходящее на остальной территории страны в соответствии с мандатом миссии."На это должны быть направлены ресурсы СММ. В этой связи подчеркиваем категорическую неприемлемость попыток распылять их, подводя к мысли о допустимости выполнения Миссией неких задач, выходящих за рамки ее полномочий. Это касается, в частности, высказываний госпожи Анн Линде в Киеве 19 января, где она заявила об уже ведущемся силами СММ "непрямом мониторинге" ситуации в Крыму, то есть происходящего на территории Российской Федерации", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ."Обращаем внимание, что такие реляции со стороны действующего председателя ставят под угрозу мандат Миссии, который не распространяется на сопредельные с Украиной государства. Призываем шведское председательство осознавать свою ответственность в этой связи и ориентировать СММ как раз не допускать отступлений от мандата", - добавил постпред.

https://ria.ru/20210120/pokayanie-1593849957.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210117/krym-1593377568.html

россия

швеция

республика крым

киев

украина

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