Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210121/lukashevich-1594084747.html
Лукашевич раскритиковал высказывания о "непрямом мониторинге" СММ в Крыму
Лукашевич раскритиковал высказывания о "непрямом мониторинге" СММ в Крыму
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич раскритиковал высказывания действующего председателя организации, главы МИД Швеции Анн Линде об уже РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T22:18
2021-01-21T22:18
россия
анн линде (мид швеции)
смм обсе
обсе
александр лукашевич
швеция
республика крым
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564595478_0:35:2304:1331_1920x0_80_0_0_3a518fd519ed1a8a91d41306e513e894.jpg
ВЕНА, 21 янв - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич раскритиковал высказывания действующего председателя организации, главы МИД Швеции Анн Линде об уже ведущемся Спецмониторинговой миссией на Украине "непрямом мониторинге" ситуации в Крыму.Российский постпред указал на важность сбалансированного мониторинга СММ по обе стороны от линии соприкосновения, вместе с тем призвал отслеживать и происходящее на остальной территории страны в соответствии с мандатом миссии."На это должны быть направлены ресурсы СММ. В этой связи подчеркиваем категорическую неприемлемость попыток распылять их, подводя к мысли о допустимости выполнения Миссией неких задач, выходящих за рамки ее полномочий. Это касается, в частности, высказываний госпожи Анн Линде в Киеве 19 января, где она заявила об уже ведущемся силами СММ "непрямом мониторинге" ситуации в Крыму, то есть происходящего на территории Российской Федерации", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ."Обращаем внимание, что такие реляции со стороны действующего председателя ставят под угрозу мандат Миссии, который не распространяется на сопредельные с Украиной государства. Призываем шведское председательство осознавать свою ответственность в этой связи и ориентировать СММ как раз не допускать отступлений от мандата", - добавил постпред.
https://ria.ru/20210120/pokayanie-1593849957.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210117/krym-1593377568.html
россия
швеция
республика крым
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564595478_128:0:2176:1536_1920x0_80_0_0_9143cf1aba76afaa23b93c662ee9dffb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анн линде (мид швеции), смм обсе, обсе, александр лукашевич, швеция, республика крым, киев, украина, в мире

Лукашевич раскритиковал высказывания о "непрямом мониторинге" СММ в Крыму

22:18 21.01.2021
 
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Читать ria.ru в
ВЕНА, 21 янв - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич раскритиковал высказывания действующего председателя организации, главы МИД Швеции Анн Линде об уже ведущемся Спецмониторинговой миссией на Украине "непрямом мониторинге" ситуации в Крыму.
Российский постпред указал на важность сбалансированного мониторинга СММ по обе стороны от линии соприкосновения, вместе с тем призвал отслеживать и происходящее на остальной территории страны в соответствии с мандатом миссии.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 15:16
Украина потребовала от России покаяния
"На это должны быть направлены ресурсы СММ. В этой связи подчеркиваем категорическую неприемлемость попыток распылять их, подводя к мысли о допустимости выполнения Миссией неких задач, выходящих за рамки ее полномочий. Это касается, в частности, высказываний госпожи Анн Линде в Киеве 19 января, где она заявила об уже ведущемся силами СММ "непрямом мониторинге" ситуации в Крыму, то есть происходящего на территории Российской Федерации", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
"Обращаем внимание, что такие реляции со стороны действующего председателя ставят под угрозу мандат Миссии, который не распространяется на сопредельные с Украиной государства. Призываем шведское председательство осознавать свою ответственность в этой связи и ориентировать СММ как раз не допускать отступлений от мандата", - добавил постпред.
Петербургский международный экономический форум. День второй. Герхард Шредер на деловом завтраке Nord Stream 2. - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 09:28
Тянули в НАТО. Шредер раскрыл причину воссоединения Крыма с Россией
 
РоссияАнн Линде (МИД Швеции)СММ ОБСЕОБСЕАлександр ЛукашевичШвецияРеспублика КрымКиевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43Поругавшаяся с офицером ВСУ киевская блогерша объяснила "выбор" России
06:19В Кузбассе обнаружили тело третьего горняка, погибшего на шахте
06:03Эксперт: США при любой власти продолжат считать Россию главной угрозой
05:51В США будут судить трех заключенных Гуантанамо за теракт на Бали
05:48Шахта в Кузбассе, где погибли два горняка, приостановила работу
05:27Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии
05:23Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Якутии
05:19Британцев поразили дети из Сибири, закаливающиеся при минус 25 градусах
05:13Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
05:13При обрушении на шахте в Кузбассе погибли три человека
05:10На Чукотке совершил аварийную посадку Ми-8
04:57СМИ: на "Голосе Америки"* начались кадровые чистки
04:09Врач назвал простой способ снизить риск заражения коронавирусом
04:07В Якутии два ребенка погибли при пожаре в частном доме
03:56Начальника службы МЧС в Хабаровске осудили за крупную взятку
03:38В армию поступил новейший комплекс разведки "Пенициллин"
03:27Маск пообещал $100 миллионов за наилучшую технологию улавливания СО2
03:21Покончившую с собой американку обвинили в убийстве пятерых детей
03:16Американца задержали за избиение полицейского при штурме Капитолия
03:03Глава Пентагона резко высказался об F-35
Лента новостейМолния