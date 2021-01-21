https://ria.ru/20210121/litso-1593906541.html

Названы знаменитости с идеальными пропорциями лица

Названы знаменитости с идеальными пропорциями лица

Актрисы Мишель Киган и Меган Маркл, а также модель Ким Кардашьян названы женщинами с "лучшими" чертами лица, если считать образцом пропорции "золотого сечения", РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T07:07

2021-01-21T07:07

2021-01-21T07:07

кимберли кардашян

культура

рита ора

новости культуры

меган маркл

кейт миддлтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593901440_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_ab214ae7206de7be4a4e5f43f99faaa7.jpg

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Актрисы Мишель Киган и Меган Маркл, а также модель Ким Кардашьян названы женщинами с "лучшими" чертами лица, если считать образцом пропорции "золотого сечения", сообщает The Sun.По мнению древних греков, идеальным для женских лиц было соотношение 3:2:3 (первой идет длина лба, затем нос и в конце – область подбородка). Доктор Риккардо Фрати, руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне, проверял, насколько лица знаменитостей соответствуют этой формуле.В тройке лидеров оказались Мишель Киган, Ким Кардашьян и Меган Маркл.Близкими к идеальным пропорциями могут похвастаться актриса Сюзанна Рейд (3:2:3), модель Холли Уиллоуби (3:2:2), герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон (3:2:2), актриса Аманда Холден (3:2:2) и певица Рита Ора (3:2:2).

https://ria.ru/20191015/1559815671.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кимберли кардашян, рита ора, новости культуры, меган маркл, кейт миддлтон