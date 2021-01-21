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Названы знаменитости с идеальными пропорциями лица
Названы знаменитости с идеальными пропорциями лица
Актрисы Мишель Киган и Меган Маркл, а также модель Ким Кардашьян названы женщинами с "лучшими" чертами лица, если считать образцом пропорции "золотого сечения", РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T07:07
2021-01-21T07:07
2021-01-21T07:07
кимберли кардашян
культура
рита ора
новости культуры
меган маркл
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Актрисы Мишель Киган и Меган Маркл, а также модель Ким Кардашьян названы женщинами с "лучшими" чертами лица, если считать образцом пропорции "золотого сечения", сообщает The Sun.По мнению древних греков, идеальным для женских лиц было соотношение 3:2:3 (первой идет длина лба, затем нос и в конце – область подбородка). Доктор Риккардо Фрати, руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне, проверял, насколько лица знаменитостей соответствуют этой формуле.В тройке лидеров оказались Мишель Киган, Ким Кардашьян и Меган Маркл.Близкими к идеальным пропорциями могут похвастаться актриса Сюзанна Рейд (3:2:3), модель Холли Уиллоуби (3:2:2), герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон (3:2:2), актриса Аманда Холден (3:2:2) и певица Рита Ора (3:2:2).
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кимберли кардашян, рита ора, новости культуры, меган маркл, кейт миддлтон
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости
. Актрисы Мишель Киган и Меган Маркл, а также модель Ким Кардашьян названы женщинами с "лучшими" чертами лица, если считать образцом пропорции "золотого сечения", сообщает
The Sun.
По мнению древних греков, идеальным для женских лиц было соотношение 3:2:3 (первой идет длина лба, затем нос и в конце – область подбородка). Доктор Риккардо Фрати, руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне, проверял, насколько лица знаменитостей соответствуют этой формуле.
В тройке лидеров оказались Мишель Киган, Ким Кардашьян и Меган Маркл.
Близкими к идеальным пропорциями могут похвастаться актриса Сюзанна Рейд (3:2:3), модель Холли Уиллоуби (3:2:2), герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон (3:2:2), актриса Аманда Холден (3:2:2) и певица Рита Ора (3:2:2).