https://ria.ru/20210121/lekarstva-1593966530.html
Резидент ОЭЗ Москвы инвестирует в развитие производства лекарств
Резидент ОЭЗ Москвы инвестирует в развитие производства лекарств
Компания "Рада-Фарма", получившая в 2020 году статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", инвестирует более 40 миллионов рублей в... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T10:56
2021-01-21T10:56
2021-01-21T10:56
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Компания "Рада-Фарма", получившая в 2020 году статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", инвестирует более 40 миллионов рублей в новую производственную линию по выпуску лекарств, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Предприятие специализируется на выпуске препаратов и медицинских изделий на основе хлорофилла для фотодинамической терапии. "Сейчас "Рада-Фарма" производит около 12,5 тысяч лекарственных препаратов и медицинских изделий ежегодно, а к концу 2026 года ввод новой линии позволит увеличить выпуск продукции на треть, до 17 тысяч штук. В настоящий момент доля компания на отечественном рынке продаж лекарственных препаратов для фотодинамической терапии составляет около 66%", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.Он уточнил, что статус резидента ОЭЗ даст предприятию возможность ежегодно существенно экономить на налогах и других обязательных платежах: компании будет доступна сниженная ставка налога на прибыль, беспошлинный импорт и нулевая ставка на имущество и транспорт.Как ожидается, сэкономленные средства компания направит на совершенствование материально-технического обеспечения, создание новых разработок и обучающих программ."Рада-Фарма" локализована на территории особой экономической зоны с 2014 года. Продукция предприятия поставляется в государственные больницы, частные клиники и аптеки более 50 регионов страны.
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александр прохоров, москва
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Компания "Рада-Фарма", получившая в 2020 году статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", инвестирует более 40 миллионов рублей в новую производственную линию по выпуску лекарств, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Предприятие специализируется на выпуске препаратов и медицинских изделий на основе хлорофилла для фотодинамической терапии.
"Сейчас "Рада-Фарма" производит около 12,5 тысяч лекарственных препаратов и медицинских изделий ежегодно, а к концу 2026 года ввод новой линии позволит увеличить выпуск продукции на треть, до 17 тысяч штук. В настоящий момент доля компания на отечественном рынке продаж лекарственных препаратов для фотодинамической терапии составляет около 66%", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров
.
Он уточнил, что статус резидента ОЭЗ даст предприятию возможность ежегодно существенно экономить на налогах и других обязательных платежах: компании будет доступна сниженная ставка налога на прибыль, беспошлинный импорт и нулевая ставка на имущество и транспорт.
Как ожидается, сэкономленные средства компания направит на совершенствование материально-технического обеспечения, создание новых разработок и обучающих программ.
"Рада-Фарма" локализована на территории особой экономической зоны с 2014 года. Продукция предприятия поставляется в государственные больницы, частные клиники и аптеки более 50 регионов страны.