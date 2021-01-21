https://ria.ru/20210121/lekarstva-1593966530.html

Резидент ОЭЗ Москвы инвестирует в развитие производства лекарств

Резидент ОЭЗ Москвы инвестирует в развитие производства лекарств

Компания "Рада-Фарма", получившая в 2020 году статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", инвестирует более 40 миллионов рублей в... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T10:56

2021-01-21T10:56

2021-01-21T10:56

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Компания "Рада-Фарма", получившая в 2020 году статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", инвестирует более 40 миллионов рублей в новую производственную линию по выпуску лекарств, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Предприятие специализируется на выпуске препаратов и медицинских изделий на основе хлорофилла для фотодинамической терапии. "Сейчас "Рада-Фарма" производит около 12,5 тысяч лекарственных препаратов и медицинских изделий ежегодно, а к концу 2026 года ввод новой линии позволит увеличить выпуск продукции на треть, до 17 тысяч штук. В настоящий момент доля компания на отечественном рынке продаж лекарственных препаратов для фотодинамической терапии составляет около 66%", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.Он уточнил, что статус резидента ОЭЗ даст предприятию возможность ежегодно существенно экономить на налогах и других обязательных платежах: компании будет доступна сниженная ставка налога на прибыль, беспошлинный импорт и нулевая ставка на имущество и транспорт.Как ожидается, сэкономленные средства компания направит на совершенствование материально-технического обеспечения, создание новых разработок и обучающих программ."Рада-Фарма" локализована на территории особой экономической зоны с 2014 года. Продукция предприятия поставляется в государственные больницы, частные клиники и аптеки более 50 регионов страны.

https://ria.ru/20210120/kontrakt-1593815642.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, москва