Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедицинский работник мобильного пункта сдачи анализа на COVID-19 берет мазок у пассажира в международном аэропорту Внуково
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Благовещенский городской суд оштрафовал на 200 тысяч рублей компанию "АмурМЭТ", специалисты лаборатории которой нарушали требования биологической безопасности при работе с возбудителями COVID-19 и в результате выдавали ложноположительные результаты.
Как говорится в сообщении суда в Instagram, в декабре 2020 года в Роспотребнадзор из Центра гигиены и эпидемиологии поступила информация, что до 65% проб, обрабатываемых "АмурМЭТ" (медицинский центр "Спект"), являются положительными. Этот результат в 3,5 раза выше общеобластного.
"При проведении проверки установлены факты нарушения требований биологической безопасности при работе с возбудителями COVID-19. Как следствие, выдавались недостоверные результаты тестов. Среди нарушений: отсутствие дезинфицирующих средств, УФ-облучателей, боксов микробиологической безопасности, наличие в рабочих зонах пустых коробок и флаконов из-под реагентов из "заразной зоны" и другие", - сообщает суд.
Отмечается, что защитник ООО "АмурМЭТ" в суде вину не оспаривал, но просил применить другую статью и заменить штраф предупреждением, представитель Роспотребнадзора настаивал на административном наказании.
Суд учел признание вины и частичное устранение выявленных нарушений. "Но признал ООО ("АмурМЭТ" ) виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Это второй случай нарушения правил работы с пробами COVID-19 в Благовещенске. В декабре 2020 года суд приостановил на 60 суток работу лаборатории ООО "ЛабОст" также за нарушения технологии проведения исследований, что привело к ложноположительным результатам.
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