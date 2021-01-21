https://ria.ru/20210121/laboratoriya-1594013300.html

Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19

Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19

Благовещенский городской суд оштрафовал на 200 тысяч рублей компанию "АмурМЭТ", специалисты лаборатории которой нарушали требования биологической безопасности... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:52

2021-01-21T14:52

2021-01-21T14:52

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

благовещенский городской суд

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Благовещенский городской суд оштрафовал на 200 тысяч рублей компанию "АмурМЭТ", специалисты лаборатории которой нарушали требования биологической безопасности при работе с возбудителями COVID-19 и в результате выдавали ложноположительные результаты.Как говорится в сообщении суда в Instagram, в декабре 2020 года в Роспотребнадзор из Центра гигиены и эпидемиологии поступила информация, что до 65% проб, обрабатываемых "АмурМЭТ" (медицинский центр "Спект"), являются положительными. Этот результат в 3,5 раза выше общеобластного."При проведении проверки установлены факты нарушения требований биологической безопасности при работе с возбудителями COVID-19. Как следствие, выдавались недостоверные результаты тестов. Среди нарушений: отсутствие дезинфицирующих средств, УФ-облучателей, боксов микробиологической безопасности, наличие в рабочих зонах пустых коробок и флаконов из-под реагентов из "заразной зоны" и другие", - сообщает суд.Отмечается, что защитник ООО "АмурМЭТ" в суде вину не оспаривал, но просил применить другую статью и заменить штраф предупреждением, представитель Роспотребнадзора настаивал на административном наказании.Суд учел признание вины и частичное устранение выявленных нарушений. "Но признал ООО ("АмурМЭТ" ) виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Это второй случай нарушения правил работы с пробами COVID-19 в Благовещенске. В декабре 2020 года суд приостановил на 60 суток работу лаборатории ООО "ЛабОст" также за нарушения технологии проведения исследований, что привело к ложноположительным результатам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/uvlazhnenie-1594004097.html

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, благовещенский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), благовещенск, происшествия