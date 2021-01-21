https://ria.ru/20210121/kvartiry-1594014007.html
В России начали массово проверять квартиры
В России начали массово проверять квартиры
В России массово проверят жилье, чтобы выявить незаконные перепланировки. Об этом сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:56
2021-01-21T14:56
2021-01-21T15:13
россия
жилье
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В России массово проверят жилье, чтобы выявить незаконные перепланировки. Об этом сообщает РЕН ТВ.По данным канала, жилищных инспекторов заинтересуют любые несогласованные изменения. Внимание будут обращать не только на снесенные стены или дополнительно протянутые трубы, но и, например, на снятую дверь на кухне, в которой оборудована газовая плита.Перед тем, как посетить квартиру, жильцам отправляют уведомление по почте с точной датой приезда инспекторов. Оповещение могут прислать дважды. Если жильцов не будет дома, контролеры грозят пойти в суд и потом прийти в квартиру с приставами. Соответствующие техническим требованиям изменения жилья внесут в реестр. Утверждается, что "опасную перепланировку" квартиры придется устранять по решению суда.Эксперты выразили обеспокоенность тем, что масштабные проверки жилья спровоцируют всплеск активности мошенников, которые начнут разгуливать по квартирам под видом жилищных инспекторов.
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россия, жилье
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости
. В России
массово проверят жилье, чтобы выявить незаконные перепланировки. Об этом сообщает РЕН ТВ
.
По данным канала, жилищных инспекторов заинтересуют любые несогласованные изменения. Внимание будут обращать не только на снесенные стены или дополнительно протянутые трубы, но и, например, на снятую дверь на кухне, в которой оборудована газовая плита.
Перед тем, как посетить квартиру, жильцам отправляют уведомление по почте с точной датой приезда инспекторов. Оповещение могут прислать дважды. Если жильцов не будет дома, контролеры грозят пойти в суд и потом прийти в квартиру с приставами.
Соответствующие техническим требованиям изменения жилья внесут в реестр. Утверждается, что "опасную перепланировку" квартиры придется устранять по решению суда.
Эксперты выразили обеспокоенность тем, что масштабные проверки жилья спровоцируют всплеск активности мошенников, которые начнут разгуливать по квартирам под видом жилищных инспекторов.