https://ria.ru/20210121/kuznetsova-1594089832.html

Кузнецова заявила о жалобах на призывы детей к несанкционированным акциям

Кузнецова заявила о жалобах на призывы детей к несанкционированным акциям

Жалобы на призывы детей к участию в несанкционированных митингах и акциях поступают от родителей в аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ, заявила... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T23:49

2021-01-21T23:49

2021-01-21T23:49

анна кузнецова

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Жалобы на призывы детей к участию в несанкционированных митингах и акциях поступают от родителей в аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова, добавив, что подобные мероприятия опасны из-за отсутствия ответственности за возможные травмы."Родители очень обеспокоены призывами в интернете детей к участию в несанкционированных митингах. Мне поступают сообщения в социальных сетях, высылают скрины - они хотят остановить эту вакханалию! Правоохранительные органы, Роскомнадзор уже занимаются этим вопросом. Мало того, что призывы, да и само участие в несанкционированных митингах является противозаконным, жизнь и здоровье наших детей подвергаются опасности", - написала омбудсмен в Instagram.Так, по словам Кузнецовой, участие детей в акциях протеста, несанкционированных митингах и собраниях - это всегда риск и опасность, потому что дети используются "в качестве живого щита".Ранее Роскомнадзор сообщил, что решил привлечь соцсети к ответственности за распространение информации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях, пригласил представителей компаний на составление протоколов об административных правонарушениях. Им грозят штрафы в размере от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до 10% годовой выручки.Прокуратура Москвы в четверг вынесла руководству пяти интернет-сервисов предостережения о недопустимости нарушения закона в связи с размещенными призывами "к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка", сообщила РИА Новости начальник пресс-службы надзорного ведомства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/tiktok-1593996676.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/roskomnadzor-1593924302.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, общество