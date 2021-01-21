Кузнецова заявила о жалобах на призывы детей к несанкционированным акциям
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Жалобы на призывы детей к участию в несанкционированных митингах и акциях поступают от родителей в аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова, добавив, что подобные мероприятия опасны из-за отсутствия ответственности за возможные травмы.
"Родители очень обеспокоены призывами в интернете детей к участию в несанкционированных митингах. Мне поступают сообщения в социальных сетях, высылают скрины - они хотят остановить эту вакханалию! Правоохранительные органы, Роскомнадзор уже занимаются этим вопросом. Мало того, что призывы, да и само участие в несанкционированных митингах является противозаконным, жизнь и здоровье наших детей подвергаются опасности", - написала омбудсмен в Instagram.
Так, по словам Кузнецовой, участие детей в акциях протеста, несанкционированных митингах и собраниях - это всегда риск и опасность, потому что дети используются "в качестве живого щита".
И никто из организаторов не несет ответственности, если с ребенком что-то случится. Очень надеюсь, что наших детей оставят в покое! Считаю, прятаться за их спинами, обеспечивая заодно звонкий и дешевый пиар, - низко, а для меня - за гранью понимания.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что решил привлечь соцсети к ответственности за распространение информации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях, пригласил представителей компаний на составление протоколов об административных правонарушениях. Им грозят штрафы в размере от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до 10% годовой выручки.
Прокуратура Москвы в четверг вынесла руководству пяти интернет-сервисов предостережения о недопустимости нарушения закона в связи с размещенными призывами "к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка", сообщила РИА Новости начальник пресс-службы надзорного ведомства.