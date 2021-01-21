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Кустурица планирует привиться вакциной "Спутник V"
Кустурица планирует привиться вакциной "Спутник V"
Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил РИА Новости, что планирует сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:44
2021-01-21T15:44
культура
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
ана брнабич
коронавирусы
здоровье - общество
эмир кустурица
сербия
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БЕЛГРАД, 21 янв – РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил РИА Новости, что планирует сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V".Сербский премьер Ана Брнабич ранее сообщила, что Сербия ожидает в ближайшее время 500 тысяч доз вакцины "Спутник V". Первая партия в 2,4 тысячи доз была доставлена из РФ в Белград 30 декабря 2020 года. В настоящее время препарат проходит процедуру получения постоянного разрешения на применение в стране.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, ана брнабич, коронавирусы, здоровье - общество, эмир кустурица, сербия, белград (город)

Кустурица планирует привиться вакциной "Спутник V"

15:44 21.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЭмир Кустурица
Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕЛГРАД, 21 янв – РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил РИА Новости, что планирует сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V".
Сербский премьер Ана Брнабич ранее сообщила, что Сербия ожидает в ближайшее время 500 тысяч доз вакцины "Спутник V". Первая партия в 2,4 тысячи доз была доставлена из РФ в Белград 30 декабря 2020 года. В настоящее время препарат проходит процедуру получения постоянного разрешения на применение в стране.

Хочу принять вакцину "Спутник V", потому что считаю, что это лучшая вакцина. Она основывается на том же, что и другие вакцины, которые мы принимали, когда были маленькими. Думаю, это лучше всего.

Режиссер Эмир Кустурица. Архивное фото
Эмир Кустурица
сербский режиссер и музыкант
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
КультураВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияАна БрнабичКоронавирусыЗдоровье - ОбществоЭмир КустурицаСербияБелград (город)
 
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