https://ria.ru/20210121/kusturitsa-1594023607.html

Кустурица планирует привиться вакциной "Спутник V"

Кустурица планирует привиться вакциной "Спутник V"

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил РИА Новости, что планирует сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T15:44

2021-01-21T15:44

2021-01-21T15:44

культура

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

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коронавирусы

здоровье - общество

эмир кустурица

сербия

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БЕЛГРАД, 21 янв – РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил РИА Новости, что планирует сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V".Сербский премьер Ана Брнабич ранее сообщила, что Сербия ожидает в ближайшее время 500 тысяч доз вакцины "Спутник V". Первая партия в 2,4 тысячи доз была доставлена из РФ в Белград 30 декабря 2020 года. В настоящее время препарат проходит процедуру получения постоянного разрешения на применение в стране.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, ана брнабич, коронавирусы, здоровье - общество, эмир кустурица, сербия, белград (город)