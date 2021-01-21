Курские власти объяснили совет многодетной матери сдать детей в приют
21:55 21.01.2021 (обновлено: 04:52 22.01.2021)
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Районные власти в Курской области предложили матери шести детей, которая желает улучшить жилищные условия и в связи с этим пожаловалась главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, временно разместить детей в приюте в целях социальной реабилитации и для организации качественного дистанционного обучения, сообщили в областном комитете социального обеспечения, материнства и детства в ответ на запрос РИА Новости.
Ранее СК ообщил, что мать шестерых детей из Курской области, получившая непригодное для жизни жилье, пожаловалась Бастрыкину, что получила положенное по закону жилье в абсолютно непригодном состоянии. По ее словам, органы местного самоуправления вместо помощи предложили лишь поместить ее детей в социальный приют, пока она не решит свои жилищные проблемы.
24 декабря 2020, 18:23Экс-чиновница объяснила пост о детях, из-за которого лишилась работы
По данным областного комитета соцобеспечения, материнства и детства, в 2012 году Анастасию Гончарову как гражданку из числа детей-сирот обеспечили однокомнатной квартирой общей площадью 40,1 квадратных метра со всеми удобствами в селе Заолешенка Суджанского района. В том же году при рождении третьего ребенка она получила областной материнский капитал, который до сих пор не использован. В 2014 году она воспользовалась государственным сертификатом на материнский капитал для улучшения жилищных условий, приобретя дом и земельный участок в селе Гуево. В 2018 году администрация Суджанского района предоставила бесплатно семье Гончаровых земельный участок.
"В данный момент Анастасия Михайловна вместе с супругом и шестью детьми проживает в однокомнатной квартире в селе Заолешенка и требует, чтобы взамен этой квартиры ей предоставили новое жилье, так как считает, что квартира стала непригодной для проживания. Четверо детей школьного возраста обучаются и проживают в Суджанской школе-интернате на гособеспечении, родителей освободили от платы за содержание детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с пандемией школьников перевели на дистанционное обучение и сейчас ребята проживают дома.
30 декабря 2020, 13:54В России будут штрафовать чиновников за хамство
В комитете объяснили предложение местных властей. "Детей могут поместить в стационарные отделения (приюты) временно в целях социальной реабилитации по заявлению родителей или в случае изъятия ребенка из семьи. В семье Гончаровой оснований для изъятия детей нет. Но в связи со сложной жизненной ситуацией им предложили временно пожить в реабилитационном центре на время введения дистанционного обучения для успешного освоения школьной программы", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что с целью улучшения жилищных условий детей Гончарова может воспользоваться сертификатом областного маткапитала, также ей рекомендовано обратиться в администрацию Суджанского района с заявлением и необходимыми документами о постановке на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий как многодетной семье.