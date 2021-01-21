https://ria.ru/20210121/kursk-1594082832.html

Курские власти объяснили совет многодетной матери сдать детей в приют

Курские власти объяснили совет многодетной матери сдать детей в приют

Районные власти в Курской области предложили матери шести детей, которая желает улучшить жилищные условия и в связи с этим пожаловалась главе Следственного... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-21T21:55

2021-01-21T21:55

2021-01-22T04:52

сергей гончаров

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

курская область

суджанский район

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Районные власти в Курской области предложили матери шести детей, которая желает улучшить жилищные условия и в связи с этим пожаловалась главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, временно разместить детей в приюте в целях социальной реабилитации и для организации качественного дистанционного обучения, сообщили в областном комитете социального обеспечения, материнства и детства в ответ на запрос РИА Новости.Ранее СК ообщил, что мать шестерых детей из Курской области, получившая непригодное для жизни жилье, пожаловалась Бастрыкину, что получила положенное по закону жилье в абсолютно непригодном состоянии. По ее словам, органы местного самоуправления вместо помощи предложили лишь поместить ее детей в социальный приют, пока она не решит свои жилищные проблемы.По данным областного комитета соцобеспечения, материнства и детства, в 2012 году Анастасию Гончарову как гражданку из числа детей-сирот обеспечили однокомнатной квартирой общей площадью 40,1 квадратных метра со всеми удобствами в селе Заолешенка Суджанского района. В том же году при рождении третьего ребенка она получила областной материнский капитал, который до сих пор не использован. В 2014 году она воспользовалась государственным сертификатом на материнский капитал для улучшения жилищных условий, приобретя дом и земельный участок в селе Гуево. В 2018 году администрация Суджанского района предоставила бесплатно семье Гончаровых земельный участок."В данный момент Анастасия Михайловна вместе с супругом и шестью детьми проживает в однокомнатной квартире в селе Заолешенка и требует, чтобы взамен этой квартиры ей предоставили новое жилье, так как считает, что квартира стала непригодной для проживания. Четверо детей школьного возраста обучаются и проживают в Суджанской школе-интернате на гособеспечении, родителей освободили от платы за содержание детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с пандемией школьников перевели на дистанционное обучение и сейчас ребята проживают дома.В комитете объяснили предложение местных властей. "Детей могут поместить в стационарные отделения (приюты) временно в целях социальной реабилитации по заявлению родителей или в случае изъятия ребенка из семьи. В семье Гончаровой оснований для изъятия детей нет. Но в связи со сложной жизненной ситуацией им предложили временно пожить в реабилитационном центре на время введения дистанционного обучения для успешного освоения школьной программы", - подчеркивается в сообщении.Отмечается, что с целью улучшения жилищных условий детей Гончарова может воспользоваться сертификатом областного маткапитала, также ей рекомендовано обратиться в администрацию Суджанского района с заявлением и необходимыми документами о постановке на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий как многодетной семье.

https://ria.ru/20201224/kommentariy-1590806970.html

https://ria.ru/20201230/chinovnik-1591572526.html

https://ria.ru/20201217/chinovnik-1589766554.html

курская область

суджанский район

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сергей гончаров, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, курская область, суджанский район, общество