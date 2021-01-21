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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210121/kurs-1593998929.html
Официальный курс евро на пятницу снизился на 18 копеек
Официальный курс евро на пятницу снизился на 18 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 18,06 копейки - до 88,9677 рубля, курс доллара увеличился на 1,44 копейки - до... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:45
2021-01-21T13:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 18,06 копейки - до 88,9677 рубля, курс доллара увеличился на 1,44 копейки - до 73,3694 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 7,34 копейки, составив 80,3886 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу снизился на 18 копеек

13:45 21.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 18,06 копейки - до 88,9677 рубля, курс доллара увеличился на 1,44 копейки - до 73,3694 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 7,34 копейки, составив 80,3886 рубля.
Символ российского рубля - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 08:00
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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