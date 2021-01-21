https://ria.ru/20210121/kurs-1593998929.html

Официальный курс евро на пятницу снизился на 18 копеек

Официальный курс евро на пятницу снизился на 18 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 18,06 копейки - до 88,9677 рубля, курс доллара увеличился на 1,44 копейки - до... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T13:45

2021-01-21T13:45

2021-01-21T13:45

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 18,06 копейки - до 88,9677 рубля, курс доллара увеличился на 1,44 копейки - до 73,3694 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 7,34 копейки, составив 80,3886 рубля.

https://ria.ru/20210111/rubl-1591229899.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика