https://ria.ru/20210121/kuba-1594055637.html

Лавров осудил решение США о включении Кубы в список спонсоров терроризма

Лавров осудил решение США о включении Кубы в список спонсоров терроризма

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с кубинским коллегой Бруно Родригес Паррильей категорически осудил решение США о включении... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T18:22

2021-01-21T18:22

2021-01-21T18:22

россия

бруно родригес

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

куба

оон

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с кубинским коллегой Бруно Родригес Паррильей категорически осудил решение США о включении Кубы в американский список стран-спонсоров терроризма, говорится в сообщении МИД РФ.Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе телефонного разговора 21 января Лавров и Паррилья "сверили часы" по актуальным аспектам развития двустороннего стратегического партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере. Дипломаты выразили обоюдную настроенность на углубление сотрудничества по приоритетным направлениям.Российский министр подчеркнул созвучие позиций в поддержку основополагающих целей и принципов Устава ООН, принципиальное неприятие практики применения противоречащих нормам международного права односторонних санкций."Подтверждена солидарная позиция о необходимости незамедлительной отмены торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США. Сергей Лавров категорически осудил решение Вашингтона о включении Кубы в американский список стран-спонсоров терроризма", - заявили в МИД РФ.Госдепартамент США внес в январе Кубу в список стран-спонсоров терроризма "за неоднократную поддержку актов международного терроризма и укрытие террористов". Парилья назвал лицемерным и циничным это решение и обвинил США в политическом оппортунизме.

https://ria.ru/20210119/khusity-1593747710.html

https://ria.ru/20210112/terrorizm-1592705013.html

россия

куба

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, бруно родригес, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), куба, оон, вашингтон (город), сша, в мире