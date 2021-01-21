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Лавров осудил решение США о включении Кубы в список спонсоров терроризма
Лавров осудил решение США о включении Кубы в список спонсоров терроризма
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с кубинским коллегой Бруно Родригес Паррильей категорически осудил решение США о включении... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T18:22
2021-01-21T18:22
россия
бруно родригес
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
куба
оон
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сша
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с кубинским коллегой Бруно Родригес Паррильей категорически осудил решение США о включении Кубы в американский список стран-спонсоров терроризма, говорится в сообщении МИД РФ.Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе телефонного разговора 21 января Лавров и Паррилья "сверили часы" по актуальным аспектам развития двустороннего стратегического партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере. Дипломаты выразили обоюдную настроенность на углубление сотрудничества по приоритетным направлениям.Российский министр подчеркнул созвучие позиций в поддержку основополагающих целей и принципов Устава ООН, принципиальное неприятие практики применения противоречащих нормам международного права односторонних санкций."Подтверждена солидарная позиция о необходимости незамедлительной отмены торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США. Сергей Лавров категорически осудил решение Вашингтона о включении Кубы в американский список стран-спонсоров терроризма", - заявили в МИД РФ.Госдепартамент США внес в январе Кубу в список стран-спонсоров терроризма "за неоднократную поддержку актов международного терроризма и укрытие террористов". Парилья назвал лицемерным и циничным это решение и обвинил США в политическом оппортунизме.
https://ria.ru/20210119/khusity-1593747710.html
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россия, бруно родригес, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), куба, оон, вашингтон (город), сша, в мире

Лавров осудил решение США о включении Кубы в список спонсоров терроризма

18:22 21.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с кубинским коллегой Бруно Родригес Паррильей категорически осудил решение США о включении Кубы в американский список стран-спонсоров терроризма, говорится в сообщении МИД РФ.
Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе телефонного разговора 21 января Лавров и Паррилья "сверили часы" по актуальным аспектам развития двустороннего стратегического партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере. Дипломаты выразили обоюдную настроенность на углубление сотрудничества по приоритетным направлениям.
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Российский министр подчеркнул созвучие позиций в поддержку основополагающих целей и принципов Устава ООН, принципиальное неприятие практики применения противоречащих нормам международного права односторонних санкций.
"Подтверждена солидарная позиция о необходимости незамедлительной отмены торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США. Сергей Лавров категорически осудил решение Вашингтона о включении Кубы в американский список стран-спонсоров терроризма", - заявили в МИД РФ.
Госдепартамент США внес в январе Кубу в список стран-спонсоров терроризма "за неоднократную поддержку актов международного терроризма и укрытие террористов". Парилья назвал лицемерным и циничным это решение и обвинил США в политическом оппортунизме.
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РоссияБруно РодригесСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КубаООНВашингтон (город)СШАВ мире
 
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