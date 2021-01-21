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В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
Бывший специалист по социальной работе краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Покровский психоневрологический интернат" в... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T04:11
2021-01-21T04:11
2021-01-21T04:11
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Бывший специалист по социальной работе краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Покровский психоневрологический интернат" в Приморье осужден на 2,5 года колонии-поселения за кражу 4,5 миллиона рублей со счетов недееспособных пациентов учреждения, сообщает краевая прокуратура.По данным надзорного ведомства, в 2020 году бывший сотрудник интерната сговорился со своим коллегой, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о краже денег у постояльцев.В ходе предварительного расследования фигурант добровольно возместил ущерб на общую сумму около 2 миллионов рублей."Суд приговорил подсудимого к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщает прокуратура.
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приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Бывший специалист по социальной работе краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Покровский психоневрологический интернат" в Приморье осужден на 2,5 года колонии-поселения за кражу 4,5 миллиона рублей со счетов недееспособных пациентов учреждения, сообщает краевая прокуратура.
По данным надзорного ведомства, в 2020 году бывший сотрудник интерната сговорился со своим коллегой, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о краже денег у постояльцев.
"Фигуранты оформили доверенность на открытие счетов и осуществление по ним банковских операций на имя 17 недееспособных клиентов. К дебетовым счетам оформили банковские карты. Они переводили денежные средства с банковских вкладов граждан на дебетовые карты, а затем обналичивали их. Действуя таким образом, сотрудники учреждения похитили более 4,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В ходе предварительного расследования фигурант добровольно возместил ущерб на общую сумму около 2 миллионов рублей.
"Суд приговорил подсудимого к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщает прокуратура.