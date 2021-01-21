https://ria.ru/20210121/krazha-1593940075.html

В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов

В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов

Бывший специалист по социальной работе краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Покровский психоневрологический интернат" в... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T04:11

2021-01-21T04:11

2021-01-21T04:11

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Бывший специалист по социальной работе краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Покровский психоневрологический интернат" в Приморье осужден на 2,5 года колонии-поселения за кражу 4,5 миллиона рублей со счетов недееспособных пациентов учреждения, сообщает краевая прокуратура.По данным надзорного ведомства, в 2020 году бывший сотрудник интерната сговорился со своим коллегой, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о краже денег у постояльцев.В ходе предварительного расследования фигурант добровольно возместил ущерб на общую сумму около 2 миллионов рублей."Суд приговорил подсудимого к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщает прокуратура.

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/arest-1593711762.html

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия