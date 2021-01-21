Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210121/krazha-1593940075.html
В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
Бывший специалист по социальной работе краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Покровский психоневрологический интернат" в... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T04:11
2021-01-21T04:11
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149952/54/1499525412_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_08fcbd7aaa895471de1fa546bb578192.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Бывший специалист по социальной работе краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Покровский психоневрологический интернат" в Приморье осужден на 2,5 года колонии-поселения за кражу 4,5 миллиона рублей со счетов недееспособных пациентов учреждения, сообщает краевая прокуратура.По данным надзорного ведомства, в 2020 году бывший сотрудник интерната сговорился со своим коллегой, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о краже денег у постояльцев.В ходе предварительного расследования фигурант добровольно возместил ущерб на общую сумму около 2 миллионов рублей."Суд приговорил подсудимого к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщает прокуратура.
https://radiosputnik.ria.ru/20210119/arest-1593711762.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149952/54/1499525412_0:0:785:588_1920x0_80_0_0_0c8b0b7ded899eb355d6835160d20270.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приморский край, происшествия

В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов

04:11 21.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Бывший специалист по социальной работе краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Покровский психоневрологический интернат" в Приморье осужден на 2,5 года колонии-поселения за кражу 4,5 миллиона рублей со счетов недееспособных пациентов учреждения, сообщает краевая прокуратура.
По данным надзорного ведомства, в 2020 году бывший сотрудник интерната сговорился со своим коллегой, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о краже денег у постояльцев.
"Фигуранты оформили доверенность на открытие счетов и осуществление по ним банковских операций на имя 17 недееспособных клиентов. К дебетовым счетам оформили банковские карты. Они переводили денежные средства с банковских вкладов граждан на дебетовые карты, а затем обналичивали их. Действуя таким образом, сотрудники учреждения похитили более 4,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В ходе предварительного расследования фигурант добровольно возместил ущерб на общую сумму около 2 миллионов рублей.
"Суд приговорил подсудимого к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщает прокуратура.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 17:07
Суд арестовал мужчину по делу о краже с самолета "Судного дня"
 
Приморский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле
15:13Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer
15:04Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату
15:02В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками
15:00В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
14:59Байдену посоветовали признать провал санкций против России
14:56В России начали массово проверять квартиры
14:53Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений
14:52Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19
14:49Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
14:48Путин дал правительству поручения по восстановлению экономики
14:47Защита обжаловала арест Навального на 30 суток
14:45Россияне рассказали, как относятся к введению "ковидных паспортов"
14:39В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"
14:36Меркель заявила, что освободить Навального "верно и необходимо"
14:36Врач сравнила рассуждения о "сырой" вакцине от COVID-19 с геноцидом
14:33Потерпевшие хотят добиться ужесточения приговора для Шамсутдинова
14:29В РФПИ оценили возможности поставок "Спутник V" на Ближний Восток
14:29Меркель предложила поддержку в одобрении вакцины "Спутник V" в Европе
14:28Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Висмар
Лента новостейМолния