Эксперты оценили готовность Красноярска к ЧМ по волейболу в 2022 году
08:25 21.01.2021 (обновлено: 08:26 21.01.2021)
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкНиколаевский автомобильный мост и мост с участком транссибирской железнодорожной магистрали через реку Енисей в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 21 янв - РИА Новости. Представители оргкомитета чемпионата мира по волейболу 2022 года осмотрели основные объекты Красноярска и высоко оценили их подготовку к проведению турнира, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.
"Эксперты посетили аэропорт Красноярск, дворец спорта имени Ивана Ярыгина, где планируется провести официальные матчи, и дом спорта имени Михаила Дворкина, заявленный как тренировочная площадка. Комиссия высоко оценила уровень готовности объектов к чемпионату", - говорится в сообщении.
29 мая 2019, 07:54Объект Универсиады в Красноярске примет матчи ЧМ по волейболу-2022
По словам главы краевого минспорта Павла Ростовцева, дворец спорта имени Ярыгина является эталонным спортивным объектом, и "он уже сегодня готов принять матчи чемпионата мира по волейболу".
"Конечно, есть мелочи, которые нужно устранить, но мы их обсудили в рабочем порядке. Волейбол очень любят в Красноярском крае, и турнир такого масштаба даст новый толчок к развитию спорта", - цитирует Ростовцева пресс-служба.
Чемпионат мира-2022 пройдет в России с 26 августа по 11 сентября. Матчи примут десять российских городов, в число которых входит Красноярск. Участниками чемпионата станут 24 национальные сборные. Формат турнира предусматривает два групповых этапа и "Финал шести" в Москве. Полный состав участников и календарь турнира станут известны позже.
В Красноярске планируется проведение матчей первого группового этапа с 27 по 29 августа 2022 года. В них примут участие четыре национальные сборные.
Региональным оператором по подготовке чемпионата в Красноярске назначили Корпорацию развития Енисейской Сибири.
Красноярск ежегодно принимает спортивные мероприятия, в том числе и международного уровня. Среди них первая в истории зимних студенческих игр, состоявшихся в России зимняя Универсиада-2019, открытие которой посетил глава государства Владимир Путин.
27 сентября 2019, 08:54Павел Ростовцев назначен красноярским министром спорта