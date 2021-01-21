https://ria.ru/20210121/koronavirus-1594088868.html

Байден задействовал закон военного времени для борьбы с коронавирусом

Байден задействовал закон военного времени для борьбы с коронавирусом

Президент США Джо Байден подписал в четверг указ о задействовании Закона о производстве военного времени для восполнения дефицита поставок товаров, необходимых... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T23:14

2021-01-21T23:14

2021-01-21T23:14

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал в четверг указ о задействовании Закона о производстве военного времени для восполнения дефицита поставок товаров, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса.Закон дает право властям дать указание частным компаниям ускорить производство и поставки конкретных товаров в случае чрезвычайной ситуации.Ранее координатор Байдена поставок в этой сфере Тим Мэннинг заявил журналистам, что администрация составила список из 12 позиций, по которым требуется незамедлительно нарастить поставки. В частности, речь идет о масках класса N95, специальных защитных костюмах, перчатках, ватных палочках для взятия тестов, шприцах, компонентов вакцин и других.Как сообщает телеканал NBC News, администрация Байдена будет запрашивать у конгресса дополнительно 400 миллионов долларов на эти цели в дополнение к обсуждаемому пакету стимулирования экономики в размере 1,9 триллиона долларов.Администрация Трампа тоже прибегала к использованию этого закона для производства аппаратов ИВЛ, масок и других позиций, однако, по мнению критиков, закон был задействован недостаточно широко.Ранее Байден обнародовал план по борьбе с пандемией, для реализации которого он подписал в четверг в общей сложности 10 указов.В список мер входит открытие большего количества пунктов вакцинации, в том числе на стадионах, в спортзалах и конференц-центрах с привлечением тысяч дополнительных сотрудников.Вступивший в должность президента США Джо Байден в среду в числе первых документов подписал указ о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения, а также указ с призывом повсеместно носить маски в течение 100 дней. Президент распорядился, чтобы маски и социальное дистанцирование требовали в федеральных зданиях и на федеральной территории, а также предписал носить их федеральным служащим и контрактникам. Всех остальных он лишь призвал это сделать. В большинстве случаев вопрос об обязательности ношения масок решают местные власти на уровне округов и штатов.Еще до инаугурации Байден предложил план вакцинации от СOVID-19, который должен позволить сделать 100 миллионов инъекций за 100 дней его президентства, то есть до конца апреля. К моменту его прихода в Белый дом было привито 17 миллионов человек.США лидируют в мире по количеству зараженных коронавирусом и числу летальных исходов. Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились более 24,4 миллиона человек, скончались более 406 тысячи инфицированных.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210121/koronavirus-1594087553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире