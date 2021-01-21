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Байден спрогнозировал ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Байден спрогнозировал ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Президент США Джо Байден заявил, что ситуация с коронавирусом в ближайшие месяцы продолжит ухудшаться, количество смертельных случаев достигнет 500 тысяч. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T22:56
2021-01-21T22:56
2021-01-21T23:03
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
джо байден
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в мире
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ситуация с коронавирусом в ближайшие месяцы продолжит ухудшаться, количество смертельных случаев достигнет 500 тысяч."Позвольте мне прояснить: ситуация продолжит усугубляться прежде, чем станет улучшаться",- сказал Байден.По его словам, количество смертельных случаев "достигнет 500 тысяч в следующем месяце".Байден отметил, что понадобятся месяцы, чтобы развернуть ситуацию. Президент США при этом заявил, что страна преодолеет пандемию и победит ее.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире