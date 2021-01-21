https://ria.ru/20210121/koronavirus-1594087553.html

Байден спрогнозировал ухудшение ситуации с коронавирусом в США

Байден спрогнозировал ухудшение ситуации с коронавирусом в США

Президент США Джо Байден заявил, что ситуация с коронавирусом в ближайшие месяцы продолжит ухудшаться, количество смертельных случаев достигнет 500 тысяч. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T22:56

2021-01-21T22:56

2021-01-21T23:03

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ситуация с коронавирусом в ближайшие месяцы продолжит ухудшаться, количество смертельных случаев достигнет 500 тысяч."Позвольте мне прояснить: ситуация продолжит усугубляться прежде, чем станет улучшаться",- сказал Байден.По его словам, количество смертельных случаев "достигнет 500 тысяч в следующем месяце".Байден отметил, что понадобятся месяцы, чтобы развернуть ситуацию. Президент США при этом заявил, что страна преодолеет пандемию и победит ее.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире