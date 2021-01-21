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https://ria.ru/20210121/koronavirus-1594079722.html
В Подмосковье введут электронные сертификаты вакцинированных от COVID-19
В Подмосковье введут электронные сертификаты вакцинированных от COVID-19
В Подмосковье появятся электронные сертификаты для тех, кто привился от COVID-19, они будут давать определенные преимущества, заявил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T21:15
2021-01-21T22:44
андрей воробьев
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Подмосковье появятся электронные сертификаты для тех, кто привился от COVID-19, они будут давать определенные преимущества, заявил губернатор региона Андрей Воробьев."Ты его получишь после второй прививки — это QR-код. И, соответственно, ты будешь в этой части тоже вооружен", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сертификаты могут интегрировать и в европейскую систему."Если вы куда-то собрались ехать, это будет удобно, не нужно с собой будет брать кипу бумаг, каких-то доказательств, есть QR-код", — отметил Воробьев.В начале августа российский Минздрав одобрил вакцину от коронавируса "Спутник V". Первый в мире препарат для профилактики COVID-19 разработали специалисты Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. В декабре этой вакциной начали прививать россиян.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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андрей воробьев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье введут электронные сертификаты вакцинированных от COVID-19

21:15 21.01.2021 (обновлено: 22:44 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Подмосковье появятся электронные сертификаты для тех, кто привился от COVID-19, они будут давать определенные преимущества, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Ты его получишь после второй прививки — это QR-код. И, соответственно, ты будешь в этой части тоже вооружен", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, сертификаты могут интегрировать и в европейскую систему.
"Если вы куда-то собрались ехать, это будет удобно, не нужно с собой будет брать кипу бумаг, каких-то доказательств, есть QR-код", — отметил Воробьев.
В начале августа российский Минздрав одобрил вакцину от коронавируса "Спутник V". Первый в мире препарат для профилактики COVID-19 разработали специалисты Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. В декабре этой вакциной начали прививать россиян.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаАндрей ВоробьевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
 
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