https://ria.ru/20210121/koronavirus-1594079722.html

В Подмосковье введут электронные сертификаты вакцинированных от COVID-19

В Подмосковье введут электронные сертификаты вакцинированных от COVID-19

В Подмосковье появятся электронные сертификаты для тех, кто привился от COVID-19, они будут давать определенные преимущества, заявил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T21:15

2021-01-21T21:15

2021-01-21T22:44

андрей воробьев

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Подмосковье появятся электронные сертификаты для тех, кто привился от COVID-19, они будут давать определенные преимущества, заявил губернатор региона Андрей Воробьев."Ты его получишь после второй прививки — это QR-код. И, соответственно, ты будешь в этой части тоже вооружен", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сертификаты могут интегрировать и в европейскую систему."Если вы куда-то собрались ехать, это будет удобно, не нужно с собой будет брать кипу бумаг, каких-то доказательств, есть QR-код", — отметил Воробьев.В начале августа российский Минздрав одобрил вакцину от коронавируса "Спутник V". Первый в мире препарат для профилактики COVID-19 разработали специалисты Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. В декабре этой вакциной начали прививать россиян.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/kovid-pasporta-1593900223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество