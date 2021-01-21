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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210121/koronavirus-1594029707.html
В США выявили 178,2 тысячи новых случаев COVID-19
В США выявили 178,2 тысячи новых случаев COVID-19
Количество новых случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 178,2 тысячи, было зафиксировано 4,2 тысячи летальных исходов, сообщает... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T16:14
2021-01-21T16:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Количество новых случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 178,2 тысячи, было зафиксировано 4,2 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за последние 24 часа коронавирусом заразились 178 225 человек, скончались 4229 инфицированных.Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности медики зарегистрировали в США 24,4 миллиона случаев заболевания COVID-19 и более 406 тысяч смертей.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США выявили 178,2 тысячи новых случаев COVID-19

16:14 21.01.2021
 
© REUTERS / Callaghan O'HareМедицинский персонал в госпитале для пациентов с COVID-19 United Memorial Medical Center в Хьюстоне, штат Техас, США
Медицинский персонал в госпитале для пациентов с COVID-19 United Memorial Medical Center в Хьюстоне, штат Техас, США - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© REUTERS / Callaghan O'Hare
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Количество новых случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 178,2 тысячи, было зафиксировано 4,2 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, в США за последние 24 часа коронавирусом заразились 178 225 человек, скончались 4229 инфицированных.
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Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности медики зарегистрировали в США 24,4 миллиона случаев заболевания COVID-19 и более 406 тысяч смертей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыУниверситет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
 
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