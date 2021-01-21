https://ria.ru/20210121/koronavirus-1594012561.html

Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19

Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19

Сбои в работе кишечника — главный фактор, затрудняющий восстановление после COVID-19. Об этом заявил врач-ревматолог Павел Евдокименко. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:49

2021-01-21T14:49

2021-01-21T14:59

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Сбои в работе кишечника — главный фактор, затрудняющий восстановление после COVID-19. Об этом заявил врач-ревматолог Павел Евдокименко.По его словам, работа пищеварительной системы налаживается медленнее, чем восстанавливается обоняние или режим сна. Особенно это касается пациентов, принимавших антибиотики."Надо понимать, что эти люди, скорее всего, будут восстанавливаться дольше", — сказал Евдокименко на своем YouTube-канале, отметив, что ситуация может усугубиться из-за аллергических реакций.Для восстановления организма специалист посоветовал ввести в рацион мед, витамины группы B, малину с минимальным количеством сахара и калину.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593953149.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество