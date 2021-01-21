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Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
Сбои в работе кишечника — главный фактор, затрудняющий восстановление после COVID-19. Об этом заявил врач-ревматолог Павел Евдокименко. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:49
2021-01-21T14:59
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Сбои в работе кишечника — главный фактор, затрудняющий восстановление после COVID-19. Об этом заявил врач-ревматолог Павел Евдокименко.По его словам, работа пищеварительной системы налаживается медленнее, чем восстанавливается обоняние или режим сна. Особенно это касается пациентов, принимавших антибиотики."Надо понимать, что эти люди, скорее всего, будут восстанавливаться дольше", — сказал Евдокименко на своем YouTube-канале, отметив, что ситуация может усугубиться из-за аллергических реакций.Для восстановления организма специалист посоветовал ввести в рацион мед, витамины группы B, малину с минимальным количеством сахара и калину.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19

14:49 21.01.2021 (обновлено: 14:59 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Сбои в работе кишечника — главный фактор, затрудняющий восстановление после COVID-19. Об этом заявил врач-ревматолог Павел Евдокименко.
По его словам, работа пищеварительной системы налаживается медленнее, чем восстанавливается обоняние или режим сна. Особенно это касается пациентов, принимавших антибиотики.
"Надо понимать, что эти люди, скорее всего, будут восстанавливаться дольше", — сказал Евдокименко на своем YouTube-канале, отметив, что ситуация может усугубиться из-за аллергических реакций.
Для восстановления организма специалист посоветовал ввести в рацион мед, витамины группы B, малину с минимальным количеством сахара и калину.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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