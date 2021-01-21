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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210121/koronavirus-1594002907.html
Роспотребнадзор оценил ситуацию с распространением COVID-19 в Петербурге
Роспотребнадзор оценил ситуацию с распространением COVID-19 в Петербурге
Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Петербурге остается напряженной, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:04
2021-01-21T14:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Петербурге остается напряженной, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия."Ситуация остается напряженной. Пока мы не можем достаточно четко определить, как будет развиваться ситуация с распространением коронавирусной инфекции", - сообщила журналистам Чхинджерия.По ее словам, на эпидобстановку в городе могли оказать влияние новогодние каникулы, ежедневно идет регистрация около 3 тысяч случаев заражений COVID-19."Пока нельзя сказать, что есть стабильное снижение числа случаев заболевания", - отметила она.Чхинджерия добавила, что сезон подъема респираторных вирусных инфекций, к которым также относится коронавирус, продолжается обычно до конца марта.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с распространением COVID-19 в Петербурге

14:04 21.01.2021 (обновлено: 14:22 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедик проходит санобработку на выходе из "красной зоны" во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медик проходит санобработку на выходе из красной зоны во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Петербурге остается напряженной, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.
"Ситуация остается напряженной. Пока мы не можем достаточно четко определить, как будет развиваться ситуация с распространением коронавирусной инфекции", - сообщила журналистам Чхинджерия.
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По ее словам, на эпидобстановку в городе могли оказать влияние новогодние каникулы, ежедневно идет регистрация около 3 тысяч случаев заражений COVID-19.
"Пока нельзя сказать, что есть стабильное снижение числа случаев заболевания", - отметила она.
Чхинджерия добавила, что сезон подъема респираторных вирусных инфекций, к которым также относится коронавирус, продолжается обычно до конца марта.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-ПетербургОбщество
 
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