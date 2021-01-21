https://ria.ru/20210121/koronavirus-1594002907.html

Роспотребнадзор оценил ситуацию с распространением COVID-19 в Петербурге

Роспотребнадзор оценил ситуацию с распространением COVID-19 в Петербурге

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Петербурге остается напряженной, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:04

2021-01-21T14:04

2021-01-21T14:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Петербурге остается напряженной, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия."Ситуация остается напряженной. Пока мы не можем достаточно четко определить, как будет развиваться ситуация с распространением коронавирусной инфекции", - сообщила журналистам Чхинджерия.По ее словам, на эпидобстановку в городе могли оказать влияние новогодние каникулы, ежедневно идет регистрация около 3 тысяч случаев заражений COVID-19."Пока нельзя сказать, что есть стабильное снижение числа случаев заболевания", - отметила она.Чхинджерия добавила, что сезон подъема респираторных вирусных инфекций, к которым также относится коронавирус, продолжается обычно до конца марта.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/uvlazhnenie-1594004097.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество