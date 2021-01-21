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В России за сутки выписали 26 902 пациентов с коронавирусом
В России за сутки выписали 26 902 пациентов с коронавирусом
За сутки в России выписаны 26 902 человека после COVID-19, за все время - 3 054 218, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:03
2021-01-21T11:03
2021-01-21T11:03
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общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 26 902 человека после COVID-19, за все время - 3 054 218, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 26 902 человека... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 3 054 218", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 5220, в Санкт-Петербурге - 4194, в Подмосковье - 1250.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество