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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593967647.html
В Москве выявили 3458 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3458 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 3 458, Санкт-Петербурге - 3 112, Подмосковье - 1 092, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:03
2021-01-21T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 3 458, Санкт-Петербурге - 3 112, Подмосковье - 1 092, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3 458, 2. Санкт-Петербург - 3 112, 3. Московская область - 1 092", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания выявлено в Еврейской автономной области - 15, Ненецком автономном округе - 3, Чукотском автономном округе - 2.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 3458 новых случаев заражения коронавирусом

11:03 21.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 3 458, Санкт-Петербурге - 3 112, Подмосковье - 1 092, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 3 458, 2. Санкт-Петербург - 3 112, 3. Московская область - 1 092", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев заболевания выявлено в Еврейской автономной области - 15, Ненецком автономном округе - 3, Чукотском автономном округе - 2.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
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