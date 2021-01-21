https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593967647.html
В Москве выявили 3458 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3458 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 3 458, Санкт-Петербурге - 3 112, Подмосковье - 1 092, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:03
2021-01-21T11:03
2021-01-21T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582682326_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_482942ec5d473c95c23ea11d5018c6e1.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 3 458, Санкт-Петербурге - 3 112, Подмосковье - 1 092, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3 458, 2. Санкт-Петербург - 3 112, 3. Московская область - 1 092", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания выявлено в Еврейской автономной области - 15, Ненецком автономном округе - 3, Чукотском автономном округе - 2.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582682326_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_646fb4276c768f88174055ab9fc459b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество