https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593967361.html
В России за сутки зафиксировали 612 смертей с COVID-19
В России за сутки зафиксировали 612 смертей с COVID-19
За сутки в России подтверждены 612 смертей с COVID-19, 69 из них в Москве, за все время умерли 67 832 человека с заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:02
2021-01-21T11:02
2021-01-21T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 612 смертей с COVID-19, 69 из них в Москве, за все время умерли 67 832 человека с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 612 смертей... За весь период по России умерло 67 832 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге скончались 79 человек, в Москве - 69, в Подмосковье - 39. Общее число смертей с коронавирусом в Москве выросло до 12 759.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593953149.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург