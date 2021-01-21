https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593967361.html

В России за сутки зафиксировали 612 смертей с COVID-19

В России за сутки зафиксировали 612 смертей с COVID-19

За сутки в России подтверждены 612 смертей с COVID-19, 69 из них в Москве, за все время умерли 67 832 человека с заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:02

2021-01-21T11:02

2021-01-21T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 612 смертей с COVID-19, 69 из них в Москве, за все время умерли 67 832 человека с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 612 смертей... За весь период по России умерло 67 832 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге скончались 79 человек, в Москве - 69, в Подмосковье - 39. Общее число смертей с коронавирусом в Москве выросло до 12 759.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593953149.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург