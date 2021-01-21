https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593967244.html

В России выявили 21 887 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 21 887 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в 85 российских регионах выявили 21 887 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:02

2021-01-21T11:02

2021-01-21T11:53

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585780284_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_cbf15693ba9296e2ebe5319b399332fd.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах выявили 21 887 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.У 10,8 процента заболевших симптомов нет. Умерли 612 пациентов, вылечились почти 27 тысяч.На первом месте по числу новых случаев — Москва (3458, на 111 больше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3112), Подмосковье (1092), Нижегородская (493), Свердловская (392), Ростовская (390) и Воронежская (386) области, а также Красноярский край (324). Минимальный прирост — в Еврейской АО (15 больных), в Ненецком автономном округе (трое) и на Чукотке (двое).Вчера оперштаб сообщал о 21 152 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 3 655 839 заразившихся коронавирусом, из них свыше 67,8 тысячи скончались, 3,05 миллиона вылечились. Темпы прироста составляют 0,6 процента.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели почти 95 миллионов человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило отметку в 96,8 миллиона. Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (24,4 миллиона заболевших), Индия (10,61 миллиона) и Бразилия (8,63 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593808206.html

https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593950130.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество