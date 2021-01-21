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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593967244.html
В России выявили 21 887 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 21 887 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в 85 российских регионах выявили 21 887 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:02
2021-01-21T11:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах выявили 21 887 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.У 10,8 процента заболевших симптомов нет. Умерли 612 пациентов, вылечились почти 27 тысяч.На первом месте по числу новых случаев — Москва (3458, на 111 больше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3112), Подмосковье (1092), Нижегородская (493), Свердловская (392), Ростовская (390) и Воронежская (386) области, а также Красноярский край (324). Минимальный прирост — в Еврейской АО (15 больных), в Ненецком автономном округе (трое) и на Чукотке (двое).Вчера оперштаб сообщал о 21 152 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 3 655 839 заразившихся коронавирусом, из них свыше 67,8 тысячи скончались, 3,05 миллиона вылечились. Темпы прироста составляют 0,6 процента.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели почти 95 миллионов человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило отметку в 96,8 миллиона. Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (24,4 миллиона заболевших), Индия (10,61 миллиона) и Бразилия (8,63 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 21 887 новых случаев заражения коронавирусом

11:02 21.01.2021 (обновлено: 11:53 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах выявили 21 887 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
У 10,8 процента заболевших симптомов нет. Умерли 612 пациентов, вылечились почти 27 тысяч.
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На первом месте по числу новых случаев — Москва (3458, на 111 больше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3112), Подмосковье (1092), Нижегородская (493), Свердловская (392), Ростовская (390) и Воронежская (386) области, а также Красноярский край (324). Минимальный прирост — в Еврейской АО (15 больных), в Ненецком автономном округе (трое) и на Чукотке (двое).
Вчера оперштаб сообщал о 21 152 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 3 655 839 заразившихся коронавирусом, из них свыше 67,8 тысячи скончались, 3,05 миллиона вылечились. Темпы прироста составляют 0,6 процента.
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По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели почти 95 миллионов человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило отметку в 96,8 миллиона.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (24,4 миллиона заболевших), Индия (10,61 миллиона) и Бразилия (8,63 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
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