https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593954818.html
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация в Москве с распространением коронавируса внушает осторожный оптимизм. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T09:34
2021-01-21T09:34
2021-01-21T10:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576814548_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e04fec29818baa0aa428843c1d7a9e21.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация в Москве с распространением коронавируса внушает осторожный оптимизм."Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тысячи новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря", - написал он.Мэр добавил, что в Москве свободно свыше 9 тысяч коек, в коронавирусных госпиталях проходят лечение 11,8 тысячи человек - минимальное количество с конца ноября."Значительно увеличились темпы вакцинации. Надежную защиту от вируса уже получили свыше 220 тысяч москвичей. В этой ситуации мы можем позволить себе значительно смягчить действующие ограничения", - отметил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576814548_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_83ca18315e10521b47fef25e9ec34f5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество