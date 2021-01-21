https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593954818.html

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация в Москве с распространением коронавируса внушает осторожный оптимизм. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T09:34

2021-01-21T09:34

2021-01-21T10:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация в Москве с распространением коронавируса внушает осторожный оптимизм."Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тысячи новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря", - написал он.Мэр добавил, что в Москве свободно свыше 9 тысяч коек, в коронавирусных госпиталях проходят лечение 11,8 тысячи человек - минимальное количество с конца ноября."Значительно увеличились темпы вакцинации. Надежную защиту от вируса уже получили свыше 220 тысяч москвичей. В этой ситуации мы можем позволить себе значительно смягчить действующие ограничения", - отметил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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