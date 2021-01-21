https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593953149.html

Ученые обнаружили новый уязвимый для коронавируса белок

Ученые обнаружили новый уязвимый для коронавируса белок

Ученые обнаружили новый способ проникновения коронавируса в легкие. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell Research. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T09:22

2021-01-21T09:22

2021-01-21T11:13

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

китай

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ученые обнаружили новый способ проникновения коронавируса в легкие. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell Research.Китайские специалисты измерили уровни 22 белков в зараженных клетках органах пациентов в лабораторных условиях и установили, каким образом вирус соединяется с рецепторами. Выяснилось, что экспрессия ACE2, считавшегося основными "воротами" коронавируса, оказалась низкой во всех клеточных линиях легких и трахеи, но гораздо активнее в почках и органах пищеварительной системы.Однако ученые выявили другой белок – рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL), избыток которого в тканях дыхательной системы способствовал проникновению SARS-CoV-2 внутрь клеток. Отмечается, что данный фермент отвечает за ряд физиологических процессов, в том числе выживание клеток, их дифференциацию и иммунные ответы.Благодаря полученным результатам исследователи пришли к выводу, что за счет отключения этих рецепторов они смогут существенно снизить концентрацию вируса в легких.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

китай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, китай