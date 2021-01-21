https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593953149.html
Ученые обнаружили новый уязвимый для коронавируса белок
Ученые обнаружили новый уязвимый для коронавируса белок
Ученые обнаружили новый способ проникновения коронавируса в легкие. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell Research. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T09:22
2021-01-21T09:22
2021-01-21T11:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584976654_0:45:3077:1776_1920x0_80_0_0_04db553eb056f5a723b0d937b5ae4c87.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ученые обнаружили новый способ проникновения коронавируса в легкие. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell Research.Китайские специалисты измерили уровни 22 белков в зараженных клетках органах пациентов в лабораторных условиях и установили, каким образом вирус соединяется с рецепторами. Выяснилось, что экспрессия ACE2, считавшегося основными "воротами" коронавируса, оказалась низкой во всех клеточных линиях легких и трахеи, но гораздо активнее в почках и органах пищеварительной системы.Однако ученые выявили другой белок – рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL), избыток которого в тканях дыхательной системы способствовал проникновению SARS-CoV-2 внутрь клеток. Отмечается, что данный фермент отвечает за ряд физиологических процессов, в том числе выживание клеток, их дифференциацию и иммунные ответы.Благодаря полученным результатам исследователи пришли к выводу, что за счет отключения этих рецепторов они смогут существенно снизить концентрацию вируса в легких.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584976654_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_ce32b0950818409d49185ca31358e013.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, китай
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Ученые обнаружили новый способ проникновения коронавируса в легкие. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell Research
.
Китайские специалисты измерили уровни 22 белков в зараженных клетках органах пациентов в лабораторных условиях и установили, каким образом вирус соединяется с рецепторами. Выяснилось, что экспрессия ACE2, считавшегося основными "воротами" коронавируса, оказалась низкой во всех клеточных линиях легких и трахеи, но гораздо активнее в почках и органах пищеварительной системы.
Однако ученые выявили другой белок – рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL), избыток которого в тканях дыхательной системы способствовал проникновению SARS-CoV-2 внутрь клеток. Отмечается, что данный фермент отвечает за ряд физиологических процессов, в том числе выживание клеток, их дифференциацию и иммунные ответы.
Благодаря полученным результатам исследователи пришли к выводу, что за счет отключения этих рецепторов они смогут существенно снизить концентрацию вируса в легких.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.