https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593950130.html

Собянин отменил часть ограничений в Москве

Собянин отменил часть ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал смягчение ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T09:02

2021-01-21T09:02

2021-01-21T10:28

сергей собянин

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал смягчение ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса.С 22 января в столице: При этом в силе остаются:По словам мэра, ситуация с COVID-19 в Москве внушает властям "осторожный оптимизм". Собянин допустил, что скоро снимут и другие ограничения."Последнюю неделю ежедневно выявляется две-четыре тысячи новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря", — отметил он.Собянин добавил, что в столице свободны более девяти тысяч коек, в профильных госпиталях лечатся 11,8 тысячи человек — минимальное количество с конца ноября. Также свыше 220 тысяч москвичей сделали прививки от заражения COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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