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Собянин отменил часть ограничений в Москве
Собянин отменил часть ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал смягчение ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T09:02
2021-01-21T09:02
2021-01-21T10:28
сергей собянин
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал смягчение ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса.С 22 января в столице: При этом в силе остаются:По словам мэра, ситуация с COVID-19 в Москве внушает властям "осторожный оптимизм". Собянин допустил, что скоро снимут и другие ограничения."Последнюю неделю ежедневно выявляется две-четыре тысячи новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря", — отметил он.Собянин добавил, что в столице свободны более девяти тысяч коек, в профильных госпиталях лечатся 11,8 тысячи человек — минимальное количество с конца ноября. Также свыше 220 тысяч москвичей сделали прививки от заражения COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал
смягчение ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса.
—возобновится работа музеев, библиотек и других учреждений культуры;
—в два раза (до 50 процентов от вместимости) увеличится максимально допустимое количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах;
—с той же заполняемостью разрешат проводить другие развлекательные, спортивные, выставочные, просветительские массовые мероприятия со зрителями;
—отменяются ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков;
—к обычному режиму работы вернутся колледжи и спортивные школы, студентам разблокируют транспортные карты.
При этом в силе остаются:
—ограничения на работу кафе, баров и ресторанов, которые не могут принимать посетителей с 23:00 до 6:00;
—дистанционка для 30 процентов сотрудников московских предприятий;
—рекомендации соблюдать домашний режим жителям старше 65 лет и страдающим хроническими болезнями.
По словам мэра, ситуация с COVID-19 в Москве внушает властям "осторожный оптимизм". Собянин допустил, что скоро снимут и другие ограничения.
"Последнюю неделю ежедневно выявляется две-четыре тысячи новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря", — отметил он.
Собянин добавил, что в столице свободны более девяти тысяч коек, в профильных госпиталях лечатся 11,8 тысячи человек — минимальное количество с конца ноября. Также свыше 220 тысяч москвичей сделали прививки от заражения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.