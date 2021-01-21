https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593942194.html
Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
В США супруги, прожившие в браке 70 лет, умерли от COVID-19 с разницей в несколько минут, сообщает телеканал Channel 5 News. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T07:00
2021-01-21T07:00
2021-01-21T07:46
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
огайо
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574272903_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b23baa3218b9ced92b8299baae6d51f.jpg
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. В США супруги, прожившие в браке 70 лет, умерли от COVID-19 с разницей в несколько минут, сообщает телеканал Channel 5 News.В конце декабря житель штата Огайо Дик Мик, которому было 89 лет, и его 87-летняя жена Ширли отпраздновали 70-летие своего брака, после чего начали испытывать недомогание. Уже 8 января их госпитализировали в больницу города Риверсайд с положительным результатом тестов на коронавирус.Состояние супругов быстро ухудшалось, а все возможности для лечения были исчерпаны, поэтому их родственники попросили персонал больницы дать Дику и Ширли возможность провести последние минуты вместе.Супруги умерли в субботу, 16 января, с разницей в несколько минут, держась при этом за руки. У них остались 5 детей, 13 внуков и 28 правнуков.Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились более 24,2 миллиона человек, скончались более 401 тысячи инфицированных.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593766856.html
огайо
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574272903_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ce08f847a28eaf1abcd0199d5ace38a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, огайо, сша, в мире