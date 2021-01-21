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https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593942194.html
Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
В США супруги, прожившие в браке 70 лет, умерли от COVID-19 с разницей в несколько минут, сообщает телеканал Channel 5 News. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T07:00
2021-01-21T07:46
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
огайо
сша
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. В США супруги, прожившие в браке 70 лет, умерли от COVID-19 с разницей в несколько минут, сообщает телеканал Channel 5 News.В конце декабря житель штата Огайо Дик Мик, которому было 89 лет, и его 87-летняя жена Ширли отпраздновали 70-летие своего брака, после чего начали испытывать недомогание. Уже 8 января их госпитализировали в больницу города Риверсайд с положительным результатом тестов на коронавирус.Состояние супругов быстро ухудшалось, а все возможности для лечения были исчерпаны, поэтому их родственники попросили персонал больницы дать Дику и Ширли возможность провести последние минуты вместе.Супруги умерли в субботу, 16 января, с разницей в несколько минут, держась при этом за руки. У них остались 5 детей, 13 внуков и 28 правнуков.Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились более 24,2 миллиона человек, скончались более 401 тысячи инфицированных.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, огайо, сша, в мире

Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут

07:00 21.01.2021 (обновлено: 07:46 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. В США супруги, прожившие в браке 70 лет, умерли от COVID-19 с разницей в несколько минут, сообщает телеканал Channel 5 News.
В конце декабря житель штата Огайо Дик Мик, которому было 89 лет, и его 87-летняя жена Ширли отпраздновали 70-летие своего брака, после чего начали испытывать недомогание. Уже 8 января их госпитализировали в больницу города Риверсайд с положительным результатом тестов на коронавирус.
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Состояние супругов быстро ухудшалось, а все возможности для лечения были исчерпаны, поэтому их родственники попросили персонал больницы дать Дику и Ширли возможность провести последние минуты вместе.
Супруги умерли в субботу, 16 января, с разницей в несколько минут, держась при этом за руки. У них остались 5 детей, 13 внуков и 28 правнуков.
Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились более 24,2 миллиона человек, скончались более 401 тысячи инфицированных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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