https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593942194.html

Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут

Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут

В США супруги, прожившие в браке 70 лет, умерли от COVID-19 с разницей в несколько минут, сообщает телеканал Channel 5 News. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T07:00

2021-01-21T07:00

2021-01-21T07:46

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. В США супруги, прожившие в браке 70 лет, умерли от COVID-19 с разницей в несколько минут, сообщает телеканал Channel 5 News.В конце декабря житель штата Огайо Дик Мик, которому было 89 лет, и его 87-летняя жена Ширли отпраздновали 70-летие своего брака, после чего начали испытывать недомогание. Уже 8 января их госпитализировали в больницу города Риверсайд с положительным результатом тестов на коронавирус.Состояние супругов быстро ухудшалось, а все возможности для лечения были исчерпаны, поэтому их родственники попросили персонал больницы дать Дику и Ширли возможность провести последние минуты вместе.Супруги умерли в субботу, 16 января, с разницей в несколько минут, держась при этом за руки. У них остались 5 детей, 13 внуков и 28 правнуков.Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились более 24,2 миллиона человек, скончались более 401 тысячи инфицированных.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593766856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, огайо, сша, в мире