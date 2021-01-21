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Московские колледжи вернутся к обычному режиму работы с 22 января

Московские колледжи вернутся к обычному режиму работы с 22 января

В Москве с 22 января колледжи, учреждения допобразования, спортивные школы и детские досуговые учреждения возвращаются к обычному режиму работы, соответствующий РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T09:13

2021-01-21T09:13

2021-01-21T09:52

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Москве с 22 января колледжи, учреждения допобразования, спортивные школы и детские досуговые учреждения возвращаются к обычному режиму работы, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин."Установить, что с 22 января 2021 г. возобновляется ... посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих среднее профессиональное образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы", - говорится в документе.Как пояснил Собянин в своем блоге, транспортные карты учащихся будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество