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Московские колледжи вернутся к обычному режиму работы с 22 января
Московские колледжи вернутся к обычному режиму работы с 22 января
В Москве с 22 января колледжи, учреждения допобразования, спортивные школы и детские досуговые учреждения возвращаются к обычному режиму работы, соответствующий РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T09:13
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Москве с 22 января колледжи, учреждения допобразования, спортивные школы и детские досуговые учреждения возвращаются к обычному режиму работы, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин."Установить, что с 22 января 2021 г. возобновляется ... посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих среднее профессиональное образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы", - говорится в документе.Как пояснил Собянин в своем блоге, транспортные карты учащихся будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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навигатор абитуриента, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Московские колледжи вернутся к обычному режиму работы с 22 января

09:13 21.01.2021 (обновлено: 09:52 21.01.2021)
 
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Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Москве с 22 января колледжи, учреждения допобразования, спортивные школы и детские досуговые учреждения возвращаются к обычному режиму работы, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Установить, что с 22 января 2021 г. возобновляется ... посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих среднее профессиональное образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы", - говорится в документе.
Как пояснил Собянин в своем блоге, транспортные карты учащихся будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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