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МИД Китая объяснил решение о санкциях против членов администрации Трампа
МИД Китая объяснил решение о санкциях против членов администрации Трампа
Китай считает необходимыми санкции в отношении ряда членов администрации Дональда Трампа, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:07
2021-01-21T11:07
майк помпео
хуа чуньин
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мид кнр
китай
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ПЕКИН, 21 янв – РИА Новости. Китай считает необходимыми санкции в отношении ряда членов администрации Дональда Трампа, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Ранее Пекин принял решение ввести санкции в отношении 28 граждан США, включая госсекретаря при Дональде Трампе Майка Помпео и советника Трампа по торговле Питера Наварро, за вмешательство во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов. В США это решение назвали "непродуктивным и циничным"."Санкции Китая в отношении указанных граждан США стали ответом на их ошибочные действия, которые являются подрывом суверенитета Китая и вмешательством во внутренние дела КНР. Это (введение санкций – ред.) необходимо и демонстрирует нашу решимость отстаивать наши национальные интересы", - заявила дипломат.Они подчеркнула, что указанные лица, исходя из собственных интересов, подрывали отношения двух стран, и "заплатят за это".МИД Китая обнародовал лишь часть имен из списка тех, в отношении кого введены санкции, он в том числе включает Мэтью Поттинджера, Майка Помпео, Питера Наварро, Роберта О'Брайена, Алекса Азара, Джона Болтона, Стивена Бэннона, Кейта Крача.Хуа Чуньин не стала на брифинге уточнять имена остальных лиц, включенных в санкционный список.
https://ria.ru/20210119/blinken-1593756854.html
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майк помпео, хуа чуньин, дональд трамп, мид кнр, китай, сша, в мире

МИД Китая объяснил решение о санкциях против членов администрации Трампа

11:07 21.01.2021
 
© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 янв – РИА Новости. Китай считает необходимыми санкции в отношении ряда членов администрации Дональда Трампа, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее Пекин принял решение ввести санкции в отношении 28 граждан США, включая госсекретаря при Дональде Трампе Майка Помпео и советника Трампа по торговле Питера Наварро, за вмешательство во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов. В США это решение назвали "непродуктивным и циничным".
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"Санкции Китая в отношении указанных граждан США стали ответом на их ошибочные действия, которые являются подрывом суверенитета Китая и вмешательством во внутренние дела КНР. Это (введение санкций – ред.) необходимо и демонстрирует нашу решимость отстаивать наши национальные интересы", - заявила дипломат.
Они подчеркнула, что указанные лица, исходя из собственных интересов, подрывали отношения двух стран, и "заплатят за это".
МИД Китая обнародовал лишь часть имен из списка тех, в отношении кого введены санкции, он в том числе включает Мэтью Поттинджера, Майка Помпео, Питера Наварро, Роберта О'Брайена, Алекса Азара, Джона Болтона, Стивена Бэннона, Кейта Крача.
Хуа Чуньин не стала на брифинге уточнять имена остальных лиц, включенных в санкционный список.
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Майк ПомпеоХуа ЧуньинДональд ТрампМИД КНРКитайСШАВ мире
 
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