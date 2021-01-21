https://ria.ru/20210121/kitay-1593969085.html

МИД Китая объяснил решение о санкциях против членов администрации Трампа

МИД Китая объяснил решение о санкциях против членов администрации Трампа

Китай считает необходимыми санкции в отношении ряда членов администрации Дональда Трампа, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:07

2021-01-21T11:07

2021-01-21T11:07

майк помпео

хуа чуньин

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ПЕКИН, 21 янв – РИА Новости. Китай считает необходимыми санкции в отношении ряда членов администрации Дональда Трампа, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Ранее Пекин принял решение ввести санкции в отношении 28 граждан США, включая госсекретаря при Дональде Трампе Майка Помпео и советника Трампа по торговле Питера Наварро, за вмешательство во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов. В США это решение назвали "непродуктивным и циничным"."Санкции Китая в отношении указанных граждан США стали ответом на их ошибочные действия, которые являются подрывом суверенитета Китая и вмешательством во внутренние дела КНР. Это (введение санкций – ред.) необходимо и демонстрирует нашу решимость отстаивать наши национальные интересы", - заявила дипломат.Они подчеркнула, что указанные лица, исходя из собственных интересов, подрывали отношения двух стран, и "заплатят за это".МИД Китая обнародовал лишь часть имен из списка тех, в отношении кого введены санкции, он в том числе включает Мэтью Поттинджера, Майка Помпео, Питера Наварро, Роберта О'Брайена, Алекса Азара, Джона Болтона, Стивена Бэннона, Кейта Крача.Хуа Чуньин не стала на брифинге уточнять имена остальных лиц, включенных в санкционный список.

https://ria.ru/20210119/blinken-1593756854.html

https://ria.ru/20210120/pompeo-1593826405.html

китай

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майк помпео, хуа чуньин, дональд трамп, мид кнр, китай, сша, в мире