https://ria.ru/20210121/kitay-1593943481.html

СМИ: США недовольны решением КНР о санкциях против экс-чиновников Трампа

СМИ: США недовольны решением КНР о санкциях против экс-чиновников Трампа

США считают непродуктивным решение Пекина о введении санкций против бывших чиновников администрации американского экс-президента Дональда Трампа, сообщает... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T07:22

2021-01-21T07:22

2021-01-21T07:22

дональд трамп

джо байден

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сша

в мире

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. США считают непродуктивным решение Пекина о введении санкций против бывших чиновников администрации американского экс-президента Дональда Трампа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности избранного президента США Джо Байдена.Ранее Пекин принял решение ввести санкции в отношении 28 граждан США, включая госсекретаря при Дональде Трампе Майка Помпео и советника Трампа по торговле Питера Наварро, за вмешательство во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов.По словам представителя, решение Китая ввести санкции против бывших официальных лиц администрации Трампа является "непродуктивным и циничным".

https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591954587.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, китай, сша, в мире