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СМИ: США недовольны решением КНР о санкциях против экс-чиновников Трампа
СМИ: США недовольны решением КНР о санкциях против экс-чиновников Трампа
США считают непродуктивным решение Пекина о введении санкций против бывших чиновников администрации американского экс-президента Дональда Трампа, сообщает... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T07:22
2021-01-21T07:22
дональд трамп
джо байден
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. США считают непродуктивным решение Пекина о введении санкций против бывших чиновников администрации американского экс-президента Дональда Трампа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности избранного президента США Джо Байдена.Ранее Пекин принял решение ввести санкции в отношении 28 граждан США, включая госсекретаря при Дональде Трампе Майка Помпео и советника Трампа по торговле Питера Наварро, за вмешательство во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов.По словам представителя, решение Китая ввести санкции против бывших официальных лиц администрации Трампа является "непродуктивным и циничным".
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дональд трамп, джо байден, китай, сша, в мире

СМИ: США недовольны решением КНР о санкциях против экс-чиновников Трампа

07:22 21.01.2021
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Джексонвилле
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Джексонвилле - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. США считают непродуктивным решение Пекина о введении санкций против бывших чиновников администрации американского экс-президента Дональда Трампа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности избранного президента США Джо Байдена.
Ранее Пекин принял решение ввести санкции в отношении 28 граждан США, включая госсекретаря при Дональде Трампе Майка Помпео и советника Трампа по торговле Питера Наварро, за вмешательство во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов.
По словам представителя, решение Китая ввести санкции против бывших официальных лиц администрации Трампа является "непродуктивным и циничным".
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