https://ria.ru/20210121/kit-1594061240.html
У берегов Италии нашли тушу огромного кита
У берегов Италии нашли тушу огромного кита
Береговая охрана Италии обнаружила у побережья области Кампания тушу огромного кита, вероятно, одну из крупнейших когда-либо найденных в Средиземном море,... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T18:47
2021-01-21T18:47
2021-01-21T18:47
кампания (италия)
италия
неаполь
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594060466_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ab789e9fdcc1421c1575b542af112c0b.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Береговая охрана Италии обнаружила у побережья области Кампания тушу огромного кита, вероятно, одну из крупнейших когда-либо найденных в Средиземном море, сообщает береговая охрана Италии.Тушу млекопитающего нашли в море сотрудники отряда водолазов береговой охраны. Как сообщается, по всей видимости, это один из самых крупных полосатиковых китов, обнаруженных в Средиземном море."Глубокой ночью завершились сложные операции по извлечению и перевозке особи полосатикового кита, обнаруженной 17 января в акватории порта Сорренто", - говорится в пресс-релизе. Тушу кита тащили на буксире два патрульных катера. Они отвезли ее к порту Неаполя.Благодаря этому стало возможным проведение патологоанатомического исследования, необходимого для более точного определения причин смерти млекопитающего.
https://ria.ru/20200925/delfiny-1577743465.html
кампания (италия)
италия
неаполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594060466_230:0:1190:720_1920x0_80_0_0_32d300e369b35475d334254e2a8646ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кампания (италия), италия, неаполь, в мире