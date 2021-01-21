https://ria.ru/20210121/kit-1594061240.html

У берегов Италии нашли тушу огромного кита

У берегов Италии нашли тушу огромного кита

Береговая охрана Италии обнаружила у побережья области Кампания тушу огромного кита, вероятно, одну из крупнейших когда-либо найденных в Средиземном море,... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T18:47

2021-01-21T18:47

2021-01-21T18:47

кампания (италия)

италия

неаполь

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Береговая охрана Италии обнаружила у побережья области Кампания тушу огромного кита, вероятно, одну из крупнейших когда-либо найденных в Средиземном море, сообщает береговая охрана Италии.Тушу млекопитающего нашли в море сотрудники отряда водолазов береговой охраны. Как сообщается, по всей видимости, это один из самых крупных полосатиковых китов, обнаруженных в Средиземном море."Глубокой ночью завершились сложные операции по извлечению и перевозке особи полосатикового кита, обнаруженной 17 января в акватории порта Сорренто", - говорится в пресс-релизе. Тушу кита тащили на буксире два патрульных катера. Они отвезли ее к порту Неаполя.Благодаря этому стало возможным проведение патологоанатомического исследования, необходимого для более точного определения причин смерти млекопитающего.

https://ria.ru/20200925/delfiny-1577743465.html

кампания (италия)

италия

неаполь

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кампания (италия), италия, неаполь, в мире