https://ria.ru/20210121/kirgiziya-1593961228.html

Правительство Киргизии ушло в отставку

Правительство Киргизии ушло в отставку

Правительство Киргизии во главе с Садыром Жапаровым ушло в отставку после его победы на досрочных выборах президента страны, сообщили РИА Новости в четверг в... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T10:28

2021-01-21T10:28

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БИШКЕК, 21 янв - РИА Новости. Правительство Киргизии во главе с Садыром Жапаровым ушло в отставку после его победы на досрочных выборах президента страны, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе главы государства."Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики, торага Жогорку Кенеша (спикер парламента - ред.) Талант Мамытов подписал указ "О прекращении полномочий премьер-министра Кыргызской Республики и правительства Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, Жапаров подал заявление об отставке с поста главы кабмина после опубликования официальных итогов президентских выборов 10 января. Согласно результатам, Жапаров победил в первом туре, набрав 79,2% голосов.Как добавили в пресс-службе, указом президента устанавливается, что члены правительства будут исполнять обязанности до формирования нового состава кабмина в соответствии с законодательством. Исполнять обязанности премьера продолжит Артем Новиков, заменявший Жапарова на этом посту во время предвыборной гонки.Досрочные выборы президента Киргизии прошли 10 января. Явка составила менее 40% Согласно официальным итоговым данным ЦИК, за Жапарова проголосовали более 1,1 миллиона человек или 79,2% от пришедших на участки.

https://ria.ru/20210113/vybory-1592814787.html

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талант мамытов, садыр жапаров, в мире, киргизия