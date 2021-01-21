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Правительство Киргизии ушло в отставку
Правительство Киргизии ушло в отставку
Правительство Киргизии во главе с Садыром Жапаровым ушло в отставку после его победы на досрочных выборах президента страны, сообщили РИА Новости в четверг в... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T10:28
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БИШКЕК, 21 янв - РИА Новости. Правительство Киргизии во главе с Садыром Жапаровым ушло в отставку после его победы на досрочных выборах президента страны, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе главы государства."Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики, торага Жогорку Кенеша (спикер парламента - ред.) Талант Мамытов подписал указ "О прекращении полномочий премьер-министра Кыргызской Республики и правительства Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, Жапаров подал заявление об отставке с поста главы кабмина после опубликования официальных итогов президентских выборов 10 января. Согласно результатам, Жапаров победил в первом туре, набрав 79,2% голосов.Как добавили в пресс-службе, указом президента устанавливается, что члены правительства будут исполнять обязанности до формирования нового состава кабмина в соответствии с законодательством. Исполнять обязанности премьера продолжит Артем Новиков, заменявший Жапарова на этом посту во время предвыборной гонки.Досрочные выборы президента Киргизии прошли 10 января. Явка составила менее 40% Согласно официальным итоговым данным ЦИК, за Жапарова проголосовали более 1,1 миллиона человек или 79,2% от пришедших на участки.
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талант мамытов, садыр жапаров, в мире, киргизия

Правительство Киргизии ушло в отставку

10:28 21.01.2021 (обновлено: 10:49 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Бабушкин / Перейти в фотобанкДом правительства Киргизии
Дом правительства Киргизии - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Андрей Бабушкин
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БИШКЕК, 21 янв - РИА Новости. Правительство Киргизии во главе с Садыром Жапаровым ушло в отставку после его победы на досрочных выборах президента страны, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе главы государства.
"Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики, торага Жогорку Кенеша (спикер парламента - ред.) Талант Мамытов подписал указ "О прекращении полномочий премьер-министра Кыргызской Республики и правительства Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, Жапаров подал заявление об отставке с поста главы кабмина после опубликования официальных итогов президентских выборов 10 января. Согласно результатам, Жапаров победил в первом туре, набрав 79,2% голосов.
Как добавили в пресс-службе, указом президента устанавливается, что члены правительства будут исполнять обязанности до формирования нового состава кабмина в соответствии с законодательством. Исполнять обязанности премьера продолжит Артем Новиков, заменявший Жапарова на этом посту во время предвыборной гонки.
Досрочные выборы президента Киргизии прошли 10 января. Явка составила менее 40% Согласно официальным итоговым данным ЦИК, за Жапарова проголосовали более 1,1 миллиона человек или 79,2% от пришедших на участки.
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров голосует на досрочных выборах президента на одном из избирательных участков в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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Талант МамытовСадыр ЖапаровВ миреКиргизия
 
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