https://ria.ru/20210121/kinoteatry-1594020619.html
После увеличения заполняемости залов в прокат выйдет больше фильмов
После увеличения заполняемости залов в прокат выйдет больше фильмов
Увеличение максимальной заполняемости залов до 50 процентов положительно повлияет на работу кинотеатров, а также на решения дистрибьютеров о выпуске картин в... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:34
2021-01-21T15:34
2021-01-21T15:34
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кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Увеличение максимальной заполняемости залов до 50 процентов положительно повлияет на работу кинотеатров, а также на решения дистрибьютеров о выпуске картин в прокат, рассказала РИА Новости президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова."Такое изменение положительно повлияет на работу кинотеатров, а также на решимость дистрибьютеров выпускать картины в прокат", - сказала Зинякова, отметив, что с завтрашнего дня кинотеатры сети начнут продавать билеты с учетом 50-процентной заполняемости.Собеседница агентства также отметила, что в последние недели кинотеатры уже наблюдали высокий зрительский спрос. "Зрители уже вернулись в кино на новогодних праздниках. И когда на четверти посетителей делается 70 процентов кассы прошлого года, то очевидно, что спрос очень высок", - подчеркнула Зинякова.Максимально возможное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличивается с 22 января до половины.
https://ria.ru/20210118/bogatyr-1593468383.html
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кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Увеличение максимальной заполняемости залов до 50 процентов положительно повлияет на работу кинотеатров, а также на решения дистрибьютеров о выпуске картин в прокат, рассказала РИА Новости президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова.
"Такое изменение положительно повлияет на работу кинотеатров, а также на решимость дистрибьютеров выпускать картины в прокат", - сказала Зинякова, отметив, что с завтрашнего дня кинотеатры сети начнут продавать билеты с учетом 50-процентной заполняемости.
Собеседница агентства также отметила, что в последние недели кинотеатры уже наблюдали высокий зрительский спрос. "Зрители уже вернулись в кино на новогодних праздниках. И когда на четверти посетителей делается 70 процентов кассы прошлого года, то очевидно, что спрос очень высок", - подчеркнула Зинякова.
Максимально возможное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличивается с 22 января до половины.