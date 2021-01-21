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https://ria.ru/20210121/kinoteatry-1594020619.html
После увеличения заполняемости залов в прокат выйдет больше фильмов
После увеличения заполняемости залов в прокат выйдет больше фильмов
Увеличение максимальной заполняемости залов до 50 процентов положительно повлияет на работу кинотеатров, а также на решения дистрибьютеров о выпуске картин в... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:34
2021-01-21T15:34
культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Увеличение максимальной заполняемости залов до 50 процентов положительно повлияет на работу кинотеатров, а также на решения дистрибьютеров о выпуске картин в прокат, рассказала РИА Новости президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова."Такое изменение положительно повлияет на работу кинотеатров, а также на решимость дистрибьютеров выпускать картины в прокат", - сказала Зинякова, отметив, что с завтрашнего дня кинотеатры сети начнут продавать билеты с учетом 50-процентной заполняемости.Собеседница агентства также отметила, что в последние недели кинотеатры уже наблюдали высокий зрительский спрос. "Зрители уже вернулись в кино на новогодних праздниках. И когда на четверти посетителей делается 70 процентов кассы прошлого года, то очевидно, что спрос очень высок", - подчеркнула Зинякова.Максимально возможное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличивается с 22 января до половины.
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кино и сериалы, новости культуры

После увеличения заполняемости залов в прокат выйдет больше фильмов

15:34 21.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗрители в зале перед показом фильма в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
Зрители в зале перед показом фильма в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Увеличение максимальной заполняемости залов до 50 процентов положительно повлияет на работу кинотеатров, а также на решения дистрибьютеров о выпуске картин в прокат, рассказала РИА Новости президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова.
"Такое изменение положительно повлияет на работу кинотеатров, а также на решимость дистрибьютеров выпускать картины в прокат", - сказала Зинякова, отметив, что с завтрашнего дня кинотеатры сети начнут продавать билеты с учетом 50-процентной заполняемости.
Собеседница агентства также отметила, что в последние недели кинотеатры уже наблюдали высокий зрительский спрос. "Зрители уже вернулись в кино на новогодних праздниках. И когда на четверти посетителей делается 70 процентов кассы прошлого года, то очевидно, что спрос очень высок", - подчеркнула Зинякова.
Максимально возможное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличивается с 22 января до половины.
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